Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/07/2026

Será um dia de oportunidades e crescimento para os nativos Crédito: Imagem: Maria Galutva | Shutterstock

Para a quinta-feira, o tarot revela que transformações, mesmo quando desafiadoras, podem abrir espaço para novos começos. Algumas cartas pedem cautela diante de conflitos e emoções intensas, enquanto outras anunciam oportunidades, crescimento e reconhecimento. A mensagem do dia é confiar na capacidade de recomeçar, aprender com as experiências e seguir em frente com mais sabedoria.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 10 de Espadas

O ariano viverá um dia de encerramentos que abrirão espaço para uma nova fase Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” sinaliza o encerramento de um ciclo no qual não faz mais sentido permanecer. No amor, antigas mágoas poderão finalmente ser superadas, permitindo uma nova forma de se relacionar . Na carreira, mudanças inesperadas tenderão a abrir caminhos mais promissores. Sua saúde pedirá atenção ao descanso e à recuperação das energias emocionais. Entre amigos, quem permanecer ao seu lado nesse momento mostrará seu verdadeiro valor.

Touro — A Torre

O taurino passará por mudanças profundas que transformarão diferentes áreas da vida Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

A carta “A Torre” anuncia mudanças profundas e libertadoras. No amor, verdades importantes poderão vir à tona, fortalecendo relações sinceras ou encerrando situações desgastadas. Na carreira, uma reviravolta poderá parecer desconfortável no início, mas abrirá espaço para o crescimento. Sua saúde melhorará quando você aceitar que algumas transformações são necessárias. Entre amigos, apenas os vínculos mais sólidos resistirão às mudanças do dia.

Gêmeos — Rainha de Paus

O geminiano terá um dia favorável para colocar os talentos em destaque e conquistar reconhecimento Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

Segundo a carta “Rainha de Paus”, o dia favorecerá a confiança, a criatividade e o poder de realização. No amor, seu carisma aproximará pessoas especiais e fortalecerá a cumplicidade na relação. Na carreira, sua liderança e iniciativa poderão render reconhecimento. Sua saúde ganhará mais vitalidade quando você canalizar sua energia para atividades que lhe tragam prazer. Entre amigos, sua presença será inspiradora e motivadora para quem estiver ao seu redor.

Câncer — 3 de Espadas

O canceriano encontrará no diálogo e no acolhimento emocional o caminho para seguir mais leve Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

A carta “3 de Espadas” o(a) convida a acolher sentimentos e transformar dores em aprendizado. No amor, uma conversa sincera poderá ajudar a curar mágoas e fortalecer a maturidade emocional. Na carreira, pequenas decepções servirão como impulso para novas conquistas. Sua saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e ao descanso. Entre amigos, o apoio de pessoas queridas será essencial para atravessar o dia com mais leveza.

Leão — 5 de Espadas

O leonino precisará agir com equilíbrio para evitar conflitos nos relacionamentos Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

A carta “5 de Espadas” aconselha evitar disputas desnecessárias e agir com sabedoria . No amor, insistir em ter razão poderá gerar distanciamentos. Na carreira, será mais produtivo buscar acordos do que alimentar conflitos. Sua saúde melhorará quando você reduzir o estresse e administrar melhor as emoções. Entre amigos, escolher o diálogo em vez da competição fortalecerá as relações.

Virgem — O Mago

O virginiano viverá um dia de confiança e iniciativa para conquistar seus objetivos Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

A carta “O Mago” revela um dia de iniciativa, criatividade e novas possibilidades. No amor, você terá facilidade para expressar sentimentos e fortalecer vínculos importantes. Na carreira, seu talento abrirá portas para projetos promissores. Sua saúde melhorará quando você acreditar mais no próprio potencial e mantiver uma rotina equilibrada. Entre amigos, sua capacidade de motivar e inspirar fará toda a diferença.

Libra — Rei de Copas

O libriano fortalecerá os laços ao agir com maturidade emocional e compreensão Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

A carta “Rei de Copas” indica maturidade emocional e equilíbrio nas relações. No amor, a sensibilidade e a compreensão fortalecerão os laços afetivos. Na carreira, sua inteligência emocional ajudará a resolver desafios com diplomacia. Sua saúde se beneficiará quando você acolher suas emoções sem reprimi-las. Entre amigos, seu apoio e serenidade farão com que muitos procurem sua companhia.

Escorpião — 7 de Ouros

O escorpiano colherá os frutos da paciência e perceberá que cada etapa tem seu tempo Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

A carta “7 de Ouros” mostra que a paciência será sua maior aliada neste dia. No amor, construir a relação sem pressa fortalecerá a confiança e trará segurança. Na carreira, os resultados dos seus esforços começarão a aparecer gradualmente. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu próprio ritmo e evitar cobranças exageradas. Entre amigos, valorize aqueles que caminham ao seu lado há mais tempo.

Sagitário — 3 de Ouros

O sagitariano encontrará nas parcerias e no trabalho em equipe o caminho para crescer Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

Conforme a carta “3 de Ouros”, o dia favorecerá a cooperação, o crescimento e o reconhecimento pelo seu empenho. No amor, trabalhar em conjunto fortalecerá a relação e aproximará ainda mais o casal. Na carreira, parcerias produtivas poderão impulsionar seus projetos. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre trabalho e momentos de lazer. Entre amigos, boas conversas e apoio mútuo fortalecerão os vínculos.

Capricórnio — 2 de Espadas

O capricorniano deverá refletir antes de agir para fazer escolhas mais seguras Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

A carta “2 de Espadas” mostra que algumas decisões precisarão ser tomadas com calma e racionalidade. No amor, evitar fugir de conversas importantes ajudará a fortalecer a confiança. Na carreira, será melhor analisar todos os cenários antes de agir. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade e respeitar seus limites. Entre amigos, ouvir opiniões diferentes poderá trazer clareza para uma situação delicada.

Aquário — Ás de Ouros

O aquariano viverá um dia favorável para conquistar mais estabilidade e prosperidade Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

A carta “Ás de Ouros” anuncia novas oportunidades e crescimento material. No amor, a relação ganhará mais estabilidade; se estiver solteiro(a), poderá iniciar uma conexão promissora. Na carreira, propostas, investimentos ou novos projetos terão grande potencial de prosperidade. Sua saúde melhorará quando você criar uma rotina mais equilibrada e consistente. Entre amigos, uma parceria inesperada poderá abrir portas importantes para o futuro.

Peixes — 3 de Paus

O pisciano ampliará os horizontes e verá novas oportunidades surgirem em seu caminho Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock