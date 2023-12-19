PF mira pai e filho suspeitos de manter idoso em condição análoga à de escravo no ES

Pai e filho foram alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (19), em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a PF, eles são suspeitos de manter um idoso de 71 anos em condição análoga à de escravo e de coagir testemunhas. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela corporação.
A Polícia Federal informou que o idoso foi resgatado em maio deste ano com lesão na perna e em condição degradante. Ele trabalhou por cerca de 15 anos sem receber salário fixo, apenas alguma importância em dinheiro para sobreviver, além de ter todos os documentos e cartão bancário retidos pelo empregador, que também se apoderava do benefício previdenciário pago ao homem de 71 anos.
Pai e filho são investigados por manter idoso em trabalho análogo à escravidão
No decorrer da investigação da PF, um dos investigados teria coagido testemunhas por conta dos depoimentos prestados na Polícia Federal.
Caso condenados, conforme a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de redução a condição análogo à de escravo (art. 149 CP), crimes previstos no estatuto da pessoa idosa (artigos 99, 102 e 104 da Lei 10.741/2003) e coação de testemunha no curso do processo/investigação (art. 344 CP), cujas penas máximas somadas podem chegar a dezenove anos.