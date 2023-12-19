PF mira pai e filho suspeitos de manter idoso em condição análoga à de escravo no ES

A Polícia Federal informou que o idoso foi resgatado em maio deste ano com lesão na perna e em condição degradante. Ele trabalhou por cerca de 15 anos sem receber salário fixo, apenas alguma importância em dinheiro para sobreviver, além de ter todos os documentos e cartão bancário retidos pelo empregador, que também se apoderava do benefício previdenciário pago ao homem de 71 anos.