AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • PF mira pai e filho suspeitos de manter idoso em condição análoga à de escravo no ES
Presidente Kennedy

PF mira pai e filho suspeitos de manter idoso em condição análoga à de escravo no ES

Vítima, de 71 anos, trabalhou por cerca de 15 anos sem receber salário fixo, além de ter todos os documentos e cartão bancário retidos pelo empregador

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 08:50

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 dez 2023 às 08:50
Pai e filho são investigados por manter idoso em trabalho análogo à escravidão
Pai e filho são investigados por manter idoso em trabalho análogo à escravidão Crédito: Polícia Federal
Pai e filho foram alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (19), em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a PF, eles são suspeitos de manter um idoso de 71 anos em condição análoga à de escravo e de coagir testemunhas. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela corporação.
A Polícia Federal informou que o idoso foi resgatado em maio deste ano com lesão na perna e em condição degradante. Ele trabalhou por cerca de 15 anos sem receber salário fixo, apenas alguma importância em dinheiro para sobreviver, além de ter todos os documentos e cartão bancário retidos pelo empregador, que também se apoderava do benefício previdenciário pago ao homem de 71 anos.

Pai e filho são investigados por manter idoso em trabalho análogo à escravidão

No decorrer da investigação da PF, um dos investigados teria coagido testemunhas por conta dos depoimentos prestados na Polícia Federal.
Caso condenados, conforme a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de redução a condição análogo à de escravo (art. 149 CP), crimes previstos no estatuto da pessoa idosa (artigos 99, 102 e 104 da Lei 10.741/2003) e coação de testemunha no curso do processo/investigação (art. 344 CP), cujas penas máximas somadas podem chegar a dezenove anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Presidente Kennedy Polícia Federal Trabalho Escravo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 27/07/2026
Imagem BBC Brasil
'Fizeram uma lavagem cerebral completa em mim': a seita apocalíptica dos anos 1980 que atraiu jovens modelos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados