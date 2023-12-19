Corpo de menina de 4 anos que sumiu em Itaguaçu é achado em represa

A menina Maria Antônia Zimmermann Pereira, de 4 anos, que estava desaparecida na localidade conhecida como Paraju, na zona rural de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, foi encontrada morta dentro de uma represa na região, na manhã desta terça-feira (19). A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta por Leidiana Rossmann, prima e madrinha da criança.
Maria Antônia havia sido vista pela última vez brincando no quintal da casa da avó materna junto da irmã gêmea, por volta das 11h desta segunda (18). Elas estavam passando férias no local. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o local do desaparecimento é próximo a uma área de mata. O trajeto da residência até onde ela foi localizada, feito a pé, dura cerca de 25 a 30 minutos, e tem mato, ribanceira e animais no caminho, de acordo com a apuração da TV Gazeta.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 6h40 de terça-feira (19) para ocorrência de encontro de cadáver, na zona rural de Itaguaçu. No exame perinecroscópico, realizado no local do incidente, foi constatado, a princípio, que a morte foi causada por afogamento e que não havia sinais de violência.
O corpo da menina foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. As investigações e as diligências da Delegacia Polícia (DP) de Itaguaçu estão em andamento e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
Sobre as buscas
No intuito de encontrar Maria Antônia, o Corpo de Bombeiros informou que foram acionadas equipes do Posto Avançado (PAB) de Baixo Guandu e do Centro de Especializado de Resposta a Desastres (CERD), além de apoio aéreo do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (Notaer).
Atualização
20/12/2023 - 6:43
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nova nota sobre o caso. O texto foi atualizado.