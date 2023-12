Corpo de menina de 4 anos que sumiu em Itaguaçu é achado em represa

Segundo a família, corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (19). Maria Antônia havia sido vista pela última vez na casa da avó na manhã de segunda (18)

A menina Maria Antônia Zimmermann Pereira, de 4 anos, que estava desaparecida na localidade conhecida como Paraju, na zona rural de Itaguaçu , no Noroeste do Espírito Santo , foi encontrada morta dentro de uma represa na região, na manhã desta terça-feira (19). A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta por Leidiana Rossmann, prima e madrinha da criança.

Maria Antônia havia sido vista pela última vez brincando no quintal da casa da avó materna junto da irmã gêmea, por volta das 11h desta segunda (18). Elas estavam passando férias no local. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o local do desaparecimento é próximo a uma área de mata.

Sobre as buscas

No intuito de encontrar Maria Antônia, o Corpo de Bombeiros informou que foram acionadas equipes do Posto Avançado (PAB) de Baixo Guandu e do Centro de Especializado de Resposta a Desastres (CERD), além de apoio aéreo do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (Notaer).