Polidor morre após sofrer choque em empresa no interior de Cachoeiro

Trabalhador fazia a limpeza do poço de decantação quando sofreu descarga elétrica na manhã desta segunda-feira (18); Jones Biancardi deixa esposa e um filho de cinco anos

Um polidor de uma empresa de mármore e granito, identificado como Jones Biancardi, de 33 anos, morreu no final da manhã de segunda-feira (18) após sofrer um choque elétrico. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Mármore, Granito e Calcário do Estado do Espírito Santo (Sindimarmore), o acidente aconteceu em uma empresa do setor em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo.