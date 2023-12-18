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Acidente de trabalho

Polidor morre após sofrer choque em empresa no interior de Cachoeiro

Trabalhador fazia a limpeza do poço de decantação quando sofreu descarga elétrica na manhã desta segunda-feira (18); Jones Biancardi deixa esposa e um filho de cinco anos

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 18:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 dez 2023 às 18:03
Jones Biancardi, 33 anos, faleceu nesta segunda-feira (18)
Jones Biancardi, 33 anos, morreu após receber uma descarga elétrica nesta segunda-feira (18) Crédito: Reprodução/ Facebook
Um polidor de uma empresa de mármore e granito, identificado como Jones Biancardi, de 33 anos, morreu no final da manhã de segunda-feira (18) após sofrer um choque elétrico. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Mármore, Granito e Calcário do Estado do Espírito Santo (Sindimarmore), o acidente aconteceu em uma empresa do setor em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo.
Segundo o sindicato, Jones chegou a ser socorrido pelo Samu, mas faleceu a caminho do hospital. De acordo com o presidente do Sindimarmore, Amarildo Lugão, o trabalhador fazia a limpeza do poço de decantação para água utilizada no polimento das rochas quando recebeu uma descarga elétrica.
A perícia da Polícia Científica disse que foi acionada para o caso de possível eletroplessão (morte causada por descarga elétrica). O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.
Jones Biancardi deixa esposa e um filho de cinco anos. Ele residia em Conduru e atuava na empresa desde 2021.
A empresa foi procurada pela reportagem, por meio dos telefones, mas não houve êxito nos contatos. O espaço segue aberto.
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