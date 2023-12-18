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Em Itaguaçu

Sumiço de criança mobiliza Bombeiros e helicóptero no interior do ES

Maria Antônia Zimmermann Pereira brincava no quintal da casa da avó materna com a irmã gêmea, na manhã desta segunda-feira (18) e, desde então, não foi mais vista

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 18:17

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

18 dez 2023 às 18:17
Maria Antônia Zimmermann Pereira está desaparecida desde às 11h desta segunda-feira (18)
Maria Antônia Zimmermann Pereira está desaparecida desde às 11h desta segunda-feira (18) Crédito: Acervo pessoal

Atualização

19/12/2023 - 7:59
A família de Maria Antônia e o Corpo de Bombeiros informaram que o corpo da menina foi encontrado na manhã desta terça-feira (19), dentro de uma represa, a cerca de um quilômetro do local do desaparecimento.
Uma criança de 4 anos desapareceu por volta das 11h desta segunda-feira (18) em uma localidade conhecida como Paraju, na zona rural de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. Maria Antônia Zimmermann Pereira estava brincando no quintal da casa da avó materna junto da irmã gêmea e, desde então, não foi mais vista. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o local do desaparecimento é próximo a uma área de mata. 
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a prima de segundo grau de Maria Antônia, Leidiana Rossmann, informou que a mãe da criança e as gêmeas (Maria Antônia e a irmã gêmea), foram até Itaguaçu passar férias na casa da avó das meninas.
"As duas ficaram brincando no quintal, na frente de casa, pois isso é algo comum aqui no interior. Tempos depois, apenas uma das meninas voltou, a Maria Antônia havia desaparecido", comentou a prima. 

Buscas na região

No intuito de encontrar a menina, o Corpo de Bombeiros informou que foram acionadas equipes do Posto Avançado (PAB) de Baixo Guandu e do Centro de Especializado de Resposta a Desastres (CERD), além de apoio aéreo do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (Notaer). 
A Polícia Civil, por sua vez, comunicou, em nota, que até o momento nenhum familiar registrou o desaparecimento da criança na Delegacia de Polícia de Itaguaçu. Porém, equipes da DP do município vão atuar nas buscas, durante escala operacional, que será realizada no início da noite desta segunda-feira (18).
Quem tiver qualquer informação do paradeiro de Maria Antônia, basta entrar em contato com Leidiana Rossmann, prima de segundo grau da criança, no número (27) 99925-4334.

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