Dupla é presa ao tentar entrar com drogas e arma em boate na Praia do Canto

Polícia prende dupla que tentava entrar com drogas em casa de shows da Praia do Canto Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil , por meio da Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), prendeu dois jovens, de 20 e 21 anos, que tentavam entrar em uma casa de shows na Praia do Canto , em Vitória , para traficar drogas durante um evento na última sexta-feira (15). O nome do estabelecimento não foi divulgado.

A investigação do Deic constatou que os suspeitos, que não foram identificados, tinham acesso facilitado ao interior da casa e, por consequência, não passariam pela revista dos seguranças. A dupla foi presa no momento em que chegava no estacionamento do estabelecimento.

Os dois já são alvos de investigação da Polícia Civil. Eles seriam ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV). Com os suspeitos a polícia apreendeu um veículo automotor, R$ 500 em espécie, uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, 12 munições de mesmo calibre, além de 50 pedras de crack, três frascos de lança-perfume, loló e 32 pinos de cocaína.

Os homens de 20 e 21 anos foram presos no estacionamento, quando se preparavam para entrar na casa de shows Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O suspeito de 21 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já o de 20 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).