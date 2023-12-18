AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

No fim de semana

Dupla é presa ao tentar entrar com drogas e arma em boate na Praia do Canto

Os suspeito já eram investigados pela Polícia Civil e foram presos no estacionamento do estabelecimento; com eles a polícia apreendeu, cocaína, crack, loló, lança-perfume e uma pistola

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 17:44

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 dez 2023 às 17:44
Polícia prende dupla que tentava entrar com drogas em casa de shows da Praia do Canto
Polícia prende dupla que tentava entrar com drogas em casa de shows da Praia do Canto Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Polícia Civil, por meio da Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), prendeu dois jovens, de 20 e 21 anos, que tentavam entrar em uma casa de shows na Praia do Canto, em Vitória, para traficar drogas durante um evento na última sexta-feira (15). O nome do estabelecimento não foi divulgado. 
A investigação do Deic constatou que os suspeitos, que não foram identificados, tinham acesso facilitado ao interior da casa e, por consequência, não passariam pela revista dos seguranças. A dupla foi presa no momento em que chegava no estacionamento do estabelecimento.
Os dois já são alvos de investigação da Polícia Civil. Eles seriam ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV). Com os suspeitos a polícia apreendeu um veículo automotor, R$ 500 em espécie, uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, 12 munições de mesmo calibre, além de 50 pedras de crack, três frascos de lança-perfume, loló e 32 pinos de cocaína.
Polícia prende dupla que tentava entrar com drogas em casa de shows da Praia do Canto
Os homens de 20 e 21 anos foram presos no estacionamento, quando se preparavam para entrar na casa de shows Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O suspeito de 21 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já o de 20 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Eles passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas. A investigação segue em andamento para identificar outros envolvidos.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Praia do Canto Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Interdição altera trânsito no bairro Linhares V a partir de segunda-feira
Imagem de destaque
Justiça condena Flordelis a indenizar em R$ 200 mil pai e irmã de pastor morto em 2019
Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Presidente afastado da Apex diz que está dedicado a preservar a companhia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados