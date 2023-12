"Do nada"

Após manhã com sol, tempo vira e Grande Vitória registra temporal e alagamentos

As chuvas começaram no início da tarde desta segunda-feira (18); Avenida Vitória, na Capital do ES, registra alagamento próximo à Sedu

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

A Grande Vitória começou a tarde desta segunda-feira (18) com uma rápida mudança de tempo seguido de temporal em alguns municípios. Os relatos dos moradores de diferentes pontos da região Metropolitana são de ventos fortes, árvores caídas, alagamentos e problemas no trânsito.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver o céu com nuvens escuras e carregadas na Serra e Vila Velha. Em outras cidades, como na Capital capixaba, as chuvas já afetaram moradores e trouxeram transtornos, como alagamentos e semáforos apagados na Avenida Vitória.

Na Rodovia das Paneleiras, que fica entre Vitória e Serra, os relatos são de temporal intenso até a entrada do bairro Goiabeiras. Na Avenida Vitória, em frente à sede da Secretaria de Estado da Educação, Avenida Maruípe e na Rua Cláudio Coutinho, em Flexal II (Cariacica) houve registro de alagamentos.

Até o momento, os registros mostram que Cariacica é o município mais afetado. No bairro Antônio Ferreira Borges, por exemplo, há registro de árvores caídas devido ao temporal.

Árvore cai em Cariacica por causa de temporal. (Kaique Dias)

Teto voando e árvores caindo

Os prejuízos foram além dos alagamentos. No bairro São João Batista, em Cariacica Sede, ao menos uma residência ficou destalhada, depois que o telhado em folhas de alumínio foi arrancado devido à força do vento. A cobertura ficou toda retorcida e caiu no meio da rua.

Teto de casa cai em Cariacica Sede, em Cariacica, devido ao temporal. (Leitor A Gazeta)

Ainda no município, em um posto de abastecimento de combustíveis, partes da cobertura que protege as bombas abastecedoras se soltaram com a ventania. Os ventos fortes também derrubaram uma árvore sobre um carro também em Cariacica Sede.

