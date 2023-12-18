Após manhã com sol, tempo vira e Grande Vitória registra temporal e alagamentos

A Grande Vitória começou a tarde desta segunda-feira (18) com uma rápida mudança de tempo seguido de temporal em alguns municípios. Os relatos dos moradores de diferentes pontos da região Metropolitana foram de ventos fortes, árvores caídas, alagamentos e problemas no trânsito.

Os registros mostram que Cariacica é o município mais afetado com 65 milímetros de chuva na cidade, segundo a Defesa Civil do município. A pasta informou que sete ocorrências foram registradas por causa das chuvas nos bairros Nova Rosa da Penha, Padre Mathias, São João Batista e Cariacica Sede.

Na localidade de Nova Rosa da Penha houve um deslizamento de terra que causou uma queda de muro e a interdição de duas residências, além de registros de destelhamentos. Já em Padre Mathias, São João Batista e Cariacica Sede também ocorreu atendimentos em casas destelhadas em decorrência da ventania.

"As equipes estão nas ruas dando assistência a todos esses casos. Não há registro de desabrigados, desalojados e óbitos", informou, por nota, a Defesa Civil de Cariacica. Os outros municípios da região Metropolitana não informaram acionamentos relacionados à chuva.

Uma árvore caiu em Cariacica por causa do temporal na tarde desta segunda-feira (18) Crédito: Kaíque Dias

Teto voando e árvores caindo

No bairro São João Batista, em Cariacica Sede, ao menos uma residência ficou destalhada, depois que o telhado de folhas de alumínio foi arrancado devido à força do vento. A cobertura ficou toda retorcida e caiu no meio da rua.

Ainda no município, em um posto de abastecimento de combustíveis, partes da cobertura que protegem as bombas abastecedoras se soltaram com a ventania. Os ventos fortes também derrubaram uma árvore sobre um carro também em Cariacica Sede.

Teto de casa cai em Cariacica Sede, em Cariacica, devido ao temporal Crédito: Leitor A Gazeta

A ventania que chegou com as chuvas acabou derrubando três árvores que caíram em cima de três casas. Em uma delas morava há mais de 30 anos o casal de aposentados, Luzia de Souza Ramos, de 65 anos, e Arildo Antônio, de 69 anos. Os dois contaram ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que esperavam a queda da árvore e já tinham pedido o corte da mesma à prefeitura.

"Eu fiquei tão assustada e estou ainda e estou em estado de nervos, ainda mais que tenho pressão alta e sérios problemas de saúde. Igual ele (Arildo), que ainda é cadeirante. Já reclamamos várias vezes, já fizemos pedidos, eu e meus vizinhos fomos à prefeitura, nós pedimos para cortar, podar ou um pedaço dela, já que não queriam cortar tudo e eles diziam que não tinha perigo", afirmou Luzia.

A aposentado contou ainda que ambos vivem do salário de Arildo e devido aos gastos com medicações, não encontram condições para reconstruir a casa." Eu não tenho condição de construir nada. Eu falei vocês (prefeitura) vão ver só o dia que ela (árvore) vai cair em cima da casa da gente e que vai destruir tudo. Aí vão dar jeito e é infelizmente o que aconteceu", desabafou Luzia.

Três árvores caíram em cima de três casas em Cariacica Crédito: Vinícius Collini

As outras duas residências estavam vazias por uma ser de aluguel e não ter inquilinos no momento. Já na outra mora um homem com o filho, mas não estão em viagem. A filha do dono da casa, Marlene dos Santos, contou para a reportagem da TV Gazeta que tem documentação pronta para cortar, mas ninguém aparece.

"Graças a Deus ele não estava em casa, mas mora aqui tem mais de 30 anos. Isso é tragedia anunciada tem muito tempo. Sempre que tem tempestade de vento elas parecem que vão cair e ninguém fez nada. Eles esperaram a tragédia acontecer para remover e que arquem com o prejuízo e agora tem três casas danificadas", falou Marlene.

Em relação ao caso, a Defesa Civil de Cariacica informou que irá ao local nesta terça-feira (19) para verificar a situação das casas e disse que “a retirada emergencial das árvores é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros”.

Vila natalina destrída

Em Cariacica Sede, a estrutura da vila natalina, pertencente à Igreja São João Batista, ficou destrída. Após o fim das chuvas, alguns fiéis estiveram no local para arrumar os estragos. A Secretaria Municipal de Serviços (Semserv) disse, em nota, que desligou toda a iluminação que pertence à prefeitura de forma preventiva e fará uma revisão.

Vila natalina foi destruída por causa das chuvas, em Cariacica Crédito: Yago de Araujo

Alagamentos

Em vídeos que circularam pelas redes sociais é possível ver o céu com nuvens escuras e carregadas na Serra e Vila Velha. Em outras cidades, como na Capital capixaba, as chuvas afetaram moradores e trouxeram transtornos, como alagamentos e semáforos apagados na Avenida Vitória.

Na Rodovia das Paneleiras, que fica entre Vitória e Serra, os relatos eram de temporal intenso até a entrada do bairro Goiabeiras. Na Avenida Vitória, em frente à sede da Secretaria de Estado da Educação, Avenida Maruípe e na Rua Cláudio Coutinho, em Flexal II (Cariacica) houve registro de alagamentos.

A Defesa Civil de Vitória informou, por nota, que na tarde de segunda (18) choveu 8mm e "não há registros de pessoas desalojadas ou desabrigadas. Até o momento, não há registro de ocorrências que interfiram na rotina das pessoas ou da cidade".