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Marcas de Valor 2023

Entidade prepara capacitações para turismo de experiência no ES

Sebrae-ES está atento às vocações econômicas de municípios capixabas para fomentar pequenos negócios

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 01:20

Publicado em 

19 dez 2023 às 01:20
Sede do Sebrae em Vitória
A expectativa do Sebrae é encerrar o ano com 650 mil pessoas atendidas no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Sebrae-ES
Reconhecido como uma instituição de apoio a empreendedores, o Sebrae-ES planeja, para 2024, focar ainda mais a transformação territorial, a partir das vocações econômicas de cada localidade. A ideia é funcionar como um agente transformador para o desenvolvimento dos pequenos negócios.
Além de intensificar a presença nas mais diversas atividades regionais, o Sebrae aposta principalmente nas vocações turísticas do Espírito Santo.
O primeiro passo para esse desenvolvimento faz parte de um projeto conceitual que promete fazer toda a diferença no território capixaba. A ideia será transformar Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, no primeiro distrito turístico de experiência do Brasil.
O superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo, explica que no turismo de experiências, o trabalho consiste em destacar características marcantes no Espírito Santo, como a cultura de imigração alemã e italiana, cafés especiais, socol, inhame e muitas outras atividades diferenciadas.
“Estamos trabalhando para sermos um polo de turismo de referência nacional. O Sebrae tem tido um papel importante no desenvolvimento deste setor e no interior, concentrado no turismo rural. A nossa iniciativa é capacitar esse empreendedor e deixá-lo pronto para esse mercado.”
Primeiro lugar na categoria “Entidade” do Marcas de Valor A Gazeta, o Sebrae planeja qualificar e intensificar os atendimentos nas unidades regionais, buscando entender as potencialidades de cada localidade.
Para Pedro Rigo, o reconhecimento na pesquisa se deve ao trabalho desenvolvido nos últimos anos.
"O Sebrae abriu portas, criou pontes e conexões com instituições empresariais que têm como associados as micro e pequenas empresas, além de estarmos encurtando caminhos"
Pedro Rigo - Superintendente do Sebrae-ES
Antes, afirma o executivo, esperava-se o cliente chegar à agência ou procurá-los pelos canais de comunicação. “Nos dias atuais, esse cenário é diferente. Estamos mais ativos, vamos atrás dos clientes e ainda ampliamos os meios de comunicação”, comenta.
E os resultados dessas ações podem ser observados em números. Em 2019, por exemplo, foram realizados 184 mil atendimentos e, em 2022, saltaram para 467 mil. A expectativa é que o Sebrae feche 2023 na casa das 650 mil pessoas atendidas.
O executivo ressalta que a iniciativa tornou a instituição mais amigável, focada sempre no cliente. As lojas físicas também foram ampliadas, aumentando a atuação nos municípios capixabas.
Além dos escritórios regionais, o Sebrae conta com uma rede de parceiros que fazem os atendimentos, além dos canais digitais que contribuem para a ampliação da participação da entidade no mercado.
“Houve uma mudança de postura da instituição, entendendo que o cliente faz parte das diretrizes e decisões. Isso começou em 2020, no ano da pandemia, quando nos preparamos para realizar atendimentos nos canais digitais. E isso foi muito importante no momento. A partir de 2021, época em que ampliamos a rede física e estabelecemos as parcerias. Deu tão certo que hoje estamos presentes nos 78 municípios capixabas”, valoriza.
Os micro e pequenos empreendedores podem ter acesso aos produtos e serviços da instituição por meio do site do Sebrae. Por lá, é possível até fazer cursos on-line na modalidade a distância e ainda conseguir consultorias.

Inovação

Considerado um dos atores mobilizadores pela inovação capixaba, o Sebrae realiza várias participações em eventos voltados para tecnologia. Um dos projetos é o Startup Summit, uma das principais conferências do ecossistema de inovação no país.
Rigo ressalta que, com o programa, a instituição ajuda na aceleração e processo evolutivo das empresas inovadoras.
“Esse é um movimento forte, que tem crescido e o Sebrae tem acolhido essas empresas no processo de aceleração. Acabamos de participar de um concurso nacional em que o Espírito Santo ficou entre as cinco startups mais bem colocadas do Brasil. O Estado estava lá com quatro empresas. A gente pega na mão das startups para dar apoio até que cheguem os investimentos necessários para ela avançar, inclusive para ganhar prêmios e concorrer com outras em uma premiação internacional”, pontua.
Em 2022, a entidade lançou o Radar Sebrae, uma ferramenta com a qual é possível fazer uma avaliação de mercado, ajudar a escolher o melhor bairro para abrir a empresa e verificar quem serão os concorrentes e clientes. O objetivo da plataforma é ajudar o futuro empresário a ter certeza de que seu sonho é viável.
“O projeto continua sendo uma ferramenta importante e recebe aperfeiçoamento a cada momento e continua sendo um instrumento de orientação empresarial, principalmente para quem quer fazer modelação ou iniciar o próprio negócio”, conclui Pedro Rigo.

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