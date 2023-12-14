Contorno do Mestre Álvaro: Janja deve acompanhar Lula em inauguração no ES

Ao chegar no Aeroporto de Vitória, Lula será recepcionado pelo governador Renato Casagrande (PSB), que pretende seguir de carro com o presidente da República até a nova rodovia. O evento de inauguração será realizado no entroncamento Sul do Contorno do Mestre Álvaro com a BR 101, próximo ao condomínio Alphaville Jacuhy.

Orçada em R$ 456 milhões, a nova rodovia tem extensão total de 19,7 quilômetros, dos quais 2,3 quilômetros são vias elevadas projetadas sobre as áreas de solo mole. A nova via se conecta à atual BR 101 — próximo à PBA Stones e ao Posto Cinco Estrelas — e à Rodovia do Contorno, perto do Tims, e já nasce duplicada. Serão quatro pistas, cada uma com 3,5 metros.