Contorno do Mestre Álvaro: Janja deve acompanhar Lula em inauguração no ES

Além da primeira-dama, ministro dos Transportes e presidente dos Correios também devem estar presentes na entrega da obra, nesta sexta (15), na Serra

Felipe Sena Repórter / [email protected]

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) estará, nesta sexta-feira (15), no Espírito Santo para inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. O evento está marcada para as 15h30. A passagem presidencial pelo Estado, no entanto, será breve. Segundo políticos petistas procurados pela reportagem de A Gazeta, Lula deve viajar no começo da noite para São Paulo, onde no sábado (16) participará de outro compromisso.

Na manhã desta sexta (15), o presidente participa da abertura do Salão de Turismo, a partir das 11h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). A seguir, deve embarcar em direção ao Espírito Santo, acompanhado do ministro dos Transportes, Renan Filho, que também marcará presença no evento, na Serra. De acordo com informações da vereadora Karla Coser (PT), de Vitória, a primeira-dama Janja Lula da Silva também deve estar presente na viagem ao Estado.

Ao chegar no Aeroporto de Vitória, Lula será recepcionado pelo governador Renato Casagrande (PSB), que pretende seguir de carro com o presidente da República até a nova rodovia. O evento de inauguração será realizado no entroncamento Sul do Contorno do Mestre Álvaro com a BR 101, próximo ao condomínio Alphaville Jacuhy.

Durante o evento, os Correios lançarão um selo comemorativo do Contorno do Mestre Álvaro, com a presença do presidente da estatal, Fabiano Silva.

Orçada em R$ 456 milhões, a nova rodovia tem extensão total de 19,7 quilômetros, dos quais 2,3 quilômetros são vias elevadas projetadas sobre as áreas de solo mole. A nova via se conecta à atual BR 101 — próximo à PBA Stones e ao Posto Cinco Estrelas — e à Rodovia do Contorno, perto do Tims, e já nasce duplicada. Serão quatro pistas, cada uma com 3,5 metros.

