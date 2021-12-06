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Conheça as PANCs: plantas alimentícias não convencionais

A nutricionista Roberta Larica dá exemplos de plantas comestíveis de fácil cultivo e explica como identificá-las e prepará-las na alimentação no dia a dia
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

06 dez 2021 às 17:57

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 17:57

Você já ouviu falar em PANCs, as plantas alimentícias não convencionais? O termo, estabelecido pelo biólogo e pesquisador Valdely Kinupp, é utilizado para fazer referência às plantas comestíveis que surgem de forma espontânea em quintais, terrenos baldios e canteiros, e não são consumidas por falta de costume ou de conhecimento. Mas como identificá-las e acrescentá-las no prato do dia a dia?
Segundo a nutricionista Roberta Larica, existem plantas muito nutricionais que chegam a fazer parte da cultura, identidade e práticas agrícolas de pequenas comunidades no Brasil. 
"Essas plantas são fáceis de ter em casa, algumas delas crescem rápido e não são de difícil cultivo. Costumam ser mais resistentes aos agentes externos do meio ambiente e muitas dispensam o uso de agrotóxicos"
Roberta Larica  - Nutricionista
Em entrevista ao jornalista Mário Bonella, apresentador do programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória, a nutricionista e comentarista do quadro Boa Mesa CBN disse que é preciso conhecer muito bem as plantas e flores antes de consumi-las, e também fundamental fazer a identificação correta por meio dos nomes científicos. “Hoje em dia temos até mesmo a possibilidade de baixar aplicativos no celular que identificam todas as propriedades do alimento, mas se o indivíduo ainda ficar com receio, pode ir à feira e tirar dúvidas no local”, destacou. 
Entrevista com Roberta Larica, comentarista do Quadro Boa Mesa CBN
A nutricionista explicou que, após o conhecimento de que determinada planta não é "apenas um mato que cresce no jardim", mas um alimento nutritivo e comestível, ela passará a ser vista de outra maneira. A partir da ressignificação do alimento, as plantas podem se tornar uma ótima opção para diversificar a sua refeição. Veja as dicas da especialista.

CONFIRA ALGUNS TIPOS DE PANCs

Taioba

Bem popular na culinária de Minas Gerais, a ora-pro-nóbis é uma grande fonte de proteína, podendo ser recomendada para suprir o nutriente. Segundo a nutricionista, a planta possui significativas quantidades de ácido fólico. "Suas folhas podem ser consumidas em saladas ou refogadas com outras refeições", afirmou.
A beldroega ode ser confundida com uma erva-daninha por crescer bem rente ao solo e de maneira fácil. Entretanto, essa pequena planta esconde grandes propriedades. "Ela pode ser usada em sucos, saladas e sopas, e é uma grande fonte de ômega 3. Também usada no combate à hipertensão arterial", destacou. 
Segundo a nutricionista, a planta é comum de ser encontrada e é muito usada para ação antimicrobiana. “Ela auxilia na tosse, em casos de resfriados. Quando empanadas e fritas, suas folhas ficam crocantes e lembram o gosto de peixe", disse Roberta Larica. 
Com um sabor azedo que remete ao gosto do limão, a azedinha pode ser usada no preparo de saladas ou em pratos quentes, pois acentua o sabor dos alimentos. "Para algumas pessoas, ela até lembra a rúcula, mas tem um sabor de limão e é rica em vitaminas B e C, além de conter cálcio e outros minerais", ressaltou Larica. 
A capeba é uma planta encontrada principalmente no Sudeste do Brasil e no sul da Bahia. Ela possui amplas propriedades e é rica em substâncias diuréticas e antioxidantes, que ajudam a eliminar as toxinas. "Além de chás, ela é uma ótima planta para ser acrescentada aos sucos detox". 
A taioba é uma planta de fácil cultivo e cresce em qualquer quintal, sem grandes esforços. Segundo Roberta Larica, é recomendado cozinhá-la ou refogá-la para eliminar substâncias que podem ser nocivas quando cruas. "Ela pode preparada refogada ou em outras preparações, como caldos e molhos", finalizou a nutricionista. 

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