Conheça as PANCs: plantas alimentícias não convencionais

Taioba

Bem popular na culinária de Minas Gerais, a ora-pro-nóbis é uma grande fonte de proteína, podendo ser recomendada para suprir o nutriente. Segundo a nutricionista, a planta possui significativas quantidades de ácido fólico. "Suas folhas podem ser consumidas em saladas ou refogadas com outras refeições", afirmou.

A beldroega ode ser confundida com uma erva-daninha por crescer bem rente ao solo e de maneira fácil. Entretanto, essa pequena planta esconde grandes propriedades. "Ela pode ser usada em sucos, saladas e sopas, e é uma grande fonte de ômega 3. Também usada no combate à hipertensão arterial", destacou.

Segundo a nutricionista, a planta é comum de ser encontrada e é muito usada para ação antimicrobiana. “Ela auxilia na tosse, em casos de resfriados. Quando empanadas e fritas, suas folhas ficam crocantes e lembram o gosto de peixe", disse Roberta Larica.

Com um sabor azedo que remete ao gosto do limão, a azedinha pode ser usada no preparo de saladas ou em pratos quentes, pois acentua o sabor dos alimentos. "Para algumas pessoas, ela até lembra a rúcula, mas tem um sabor de limão e é rica em vitaminas B e C, além de conter cálcio e outros minerais", ressaltou Larica.

A capeba é uma planta encontrada principalmente no Sudeste do Brasil e no sul da Bahia. Ela possui amplas propriedades e é rica em substâncias diuréticas e antioxidantes, que ajudam a eliminar as toxinas. "Além de chás, ela é uma ótima planta para ser acrescentada aos sucos detox".