Gastos com comida e bebida subiram no feriado, diz pesquisa

Os consumidores brasileiros gastaram mais com comida e bebida no feriado de 12 de outubro, segundo levantamento da fintech Olivia, com 4.700 usuários de seu aplicativo. Nos dias 11 e 12 de outubro, cresceram 19% os gastos em restaurantes, padarias, bares e delivery, acima da inflação dos alimentos.
Além dos preços mais altos, que impulsionaram os números, a empresa afirma que a disposição para gastar também foi maior no feriado deste ano em relação ao ano passado, quando as restrições de circulação estavam em vigor e ainda não havia vacina para o coronavírus. O valor médio diário gasto pelos consumidores no período foi de R$ 72,79, ante R$ 61,17 no ano passado.
Nos restaurantes, a alta foi de quase 23%. Nas compras em geral, que incluem itens esportivos, eletrônicos e vestuário, o crescimento foi de quase 13% nos gastos em comparação com a data de 2020.