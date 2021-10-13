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Crise Hídrica

Governo pede "uso consciente" de luz, mas consumo da Presidência sobe 5,2%

Mesmo com crise hídrica, consumo de energia da Presidência da República subiu 5,2% entre junho e agosto de 2021 em comparação ao mesmo período de 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2021 às 16:33

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 16:33

Jair Bolsonaro em Nova York
Jair Bolsonaro em Nova York Crédito: Alan Santos/PR
O consumo de energia da Presidência da República subiu 5,2% entre junho e agosto de 2021, na comparação com o ano anterior. No mesmo período, o governo federal pedia o "uso consciente" de luz aos consumidores e citava o ferro de passar como exemplo de equipamento a ser evitado.
Entre junho e agosto de 2020, o consumo dos prédios ligados à Presidência foi de 2.219.442 kWh (quilowatt-hora), mas, com a alta de 5,2% em 2021, o consumo passou a 2.335.881 kWh. As informações foram obtidas no portal Dados Abertos.
A Presidência da República inclui o complexo do Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente, e as residências oficiais localizadas no Palácio da Alvorada e Granja do Torto.
Em 28 de junho, durante pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, "convidou" a população a fazer um esforço, evitando o desperdício no consumo de energia.
"Para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. Com isso, conseguiremos minimizar os impactos no dia a dia da população."
Dois meses depois, o ministro admitiu o agravamento da crise elétrica e exemplificou aos consumidores como eles poderiam ajudar: "Desligando luzes e aparelhos que não estão em uso, aproveitando mais a luz natural, reduzindo a utilização de equipamentos que consomem muita energia como chuveiros elétricos, condicionadores de ar e ferros de passar".
Em setembro, foi a vez do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fazer um apelo. Em live transmitida pelas redes sociais, ele pediu que a população "apague uma luz em casa" para economizar energia, sugeriu que as pessoas tomem banho frio, além de evitar o uso de elevadores.
O aumento na tarifa de luz, e a criação da bandeira de escassez hídrica, também impactou nas contas da Presidência -a nova bandeira da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), cobra R$ 14,20 por 100 kWh.
Entre junho e agosto de 2021, a Presidência gastou mais de R$ 1,97 milhão com energia elétrica, uma alta de 18% se comparado ao valor de R$ 1,67 milhão do mesmo período de 2020.

GOVERNO TEM META PARA REDUZIR CONSUMO DE LUZ

Em agosto, o governo federal publicou um decreto que estabelece medidas para redução do consumo de energia elétrica em prédios públicos. O objetivo é economizar de 10% a 20% em relação aos volumes anteriores à pandemia.
Conforme o texto, órgãos e entidades deverão buscar reduzir o consumo de energia elétrica nos meses de setembro de 2021 até abril de 2022 em percentuais de 10% a 20% em relação à média do consumo do mesmo mês nos anos de 2018 e 2019.
Os dados de consumo de luz da Presidência em setembro ainda não estão disponíveis no portal Dados Abertos.

BRASIL TERÁ VERÃO SEM LUZ, DIZ EX-PRESIDENTE DA ELETROPAULO

Segundo o ex-presidente da Eletropaulo e professor de economia da USP, Paulo Roberto Feldmann, os efeitos da crise hídrica podem resultar no racionamento de luz nos próximos meses.
Em entrevista ao UOL News, ele diz que a perspectiva é muito ruim. "O que vai acontecer, de fato, é que todos vão ter que se preocupar muito porque a perspectiva é muito ruim. Vamos ter um verão sem luz e isso vai ser dramático para o Brasil", afirmou o ex-presidente da Eletropaulo.
"Tudo isso é dramático, mas é a repetição de 2001, que foi um dos piores anos da economia brasileira justamente por conta do apagão."

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