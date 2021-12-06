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Espécie ameaçada

Vídeo: a história da planta rara do ES que é contrabandeada por R$ 150 mil

A Philodendron Spiritus Sancti é genuinamente capixaba: só nasce no Espírito Santo. A planta foi encontrada na Região Serrana do Espírito Santo e é visada por colecionadores, mas é crime retirá-la da natureza
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

06 dez 2021 às 10:22

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 10:22

Uma planta rara que só nasce no Espírito Santo que pode custar R$ 150 mil no comércio ilegal— é crime retirá-la da natureza. O valor que chama a atenção é relacionado à Philodendron Spiritus Sancti. A espécie com folhas exuberantes visada por colecionadores é uma raridade capixaba e está ameaçada de extinção.
O biólogo e consultor ambiental Stéfano da Silva Dutra destaca a importância da preservação da espécie dessa e demais plantas.
Em abril deste ano, a Polícia Federal prendeu um homem que transportava 28 mudas da Philondendron em um aeroporto no Acre. 

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