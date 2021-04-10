Confira o que funciona no feriado de Nossa Senhora da Penha no ES

Confira o funcionamento das atividades no feriado desta segunda-feira (12) Crédito: Vitor Jubini | Arquivo

Novo mapa de risco do ES, que entra em vigor no dia 12 de abril, traz 42 cidades no risco extremos e 34 no risco alto para a transmissão do coronavírus Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

Tratando-se de feriado estadual, de acordo com a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), na próxima segunda-feira (12) não haverá expediente nas repartições públicas do Executivo Estadual, com exceção daquelas que desempenham atividades em regime de escala ou que não admitam paralisação.

No caso das empresas privadas, o governo informa que elas devem seguir o mapa de risco e as restrições previstas para cada região.

VITÓRIA ANTECIPOU FERIADOS

De acordo com a Prefeitura de Vitória, o expediente da administração do município ocorrerá normalmente na segunda-feira (12). Diante da publicação no Diário Oficial no último dia 29 de março pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, foram antecipados, de maneira excepcional, em virtude da pandemia da Covid-19, os feriados de Nossa Senhora da Penha (12 de abril), Corpus Christi (3 de junho) e Nossa Senhora da Vitória (8 de setembro).

Funcionam na segunda (12) em Vitória:

Prestação de serviços, das 9h às 20h;



Restaurantes só podem funcionar por meio de delivery;

Supermercados e padarias;

Não funcionam na segunda-feira (12) em Vitória:

Atividades comerciais (apenas podem abrir às quartas, quintas e sextas, das 10h às 18h);

Shoppings centers

Feiras comunitárias e de artesanato;

Rua de lazer, do projeto Praia Acessível;

Chuveiros da orla;

Bike Vitória;

Estacionamentos públicos ao longo da Avenida Dante Michelini (sentido Jardim da Penha - Jardim Camburi) e das praias da Curva da Jurema e da Ilha do Boi;



SUPERMERCADOS E PADARIAS

Supermercados e padarias poderão abrir nesta segunda-feira (12), embora com um horário reduzido, que é definido por cada negócio.

Sobre o assunto, a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que os supermercados deverão funcionar em horário diferenciado, em cumprimento à Convenção Coletiva de Trabalho do setor. Na maioria das cidades, os estabelecimentos poderão abrir das 8h às 18h por se tratar de um feriado estadual.

No entanto, a associação recomendou que os estabelecimentos fiquem atentos à existência de decretos municipais ou de acordos que restrinjam ainda mais o funcionamento ou proíbam a abertura das lojas.

Em Cachoeiro de Itapemirim , por exemplo, os supermercados não poderão abrir por decisão do município. Já no caso de Linhares há acordo junto ao Sindicato proibindo o trabalho dos colaboradores no feriado e, por isso, as lojas também estarão fechadas.

Filas nos caixas de supermercado na Grande Vitória Crédito: Foto do leitor | Arquivo

Já na capital, Vitória, que antecipou o feriado de Nossa Senhora da Penha, os supermercados estão autorizados a funcionar até as 20h, seguindo a determinação do Governo do Estado para cidades classificadas em risco extremo na pandemia.

OK HIPERMERCADOS

O OK Hipermercado, em Barro Vermelho, na Capital, funcionará das 8 às 20h.

Já as lojas do OK Superatacado de Laranjeiras, na Serra, de Brisamar e de Aribiri, em Vila Velha, do Maracanã e Shopping Moxuara, em Cariacica, funcionam das 8h às 18h. A loja do OK Superatacado de Linhares estará fechada.

EXTRABOM, EXTRAPLUS E ATACADO VEM

Estes estabelecimentos funcionarão das 08h às 18h, exceto:

Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, na Serra: das 8h às 19h;

Boulevard Shopping Vila Velha: das 10h às 20h;

Guarapari no Extracenter: das 8h às 20h;

Centro e bairro São Silvano (Colatina): as lojas estarão fechadas;

Lojas de Vitória: horário normal, pois, o feriado do dia 12/04 foi antecipado para o dia 30/03/21.

SHOPPINGS CENTERS

Shopping Vitória

De acordo com o decreto estadual e diante da classificação do município em risco extremo, às segundas-feiras o comércio e shoppings não abrem.

Shopping Vila Velha

Demandado, o Shopping Vila Velha informou que estará fechado na próxima segunda-feira, seguindo o decreto do Governo Estadual. Apesar disso, as lojas e restaurantes poderão funcionar por delivery e os serviços essenciais, como supermercado e farmácia, estarão abertos.

SERVIÇOS DE SAÚDE

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), devido ao feriado estadual, os serviços administrados pela pasta que não realizam atendimento de urgência e emergência funcionam até sexta-feira (09) e reabrem na próxima terça-feira (13), não funcionando na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora da Penha. Entre eles:

Farmácias Cidadãs Estaduais (Cariacica, Serra, Vila Velha, Vitória, Castelo, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Linhares, Venda Nova do Imigrante, Nova Venécia e Guaçuí); hemocentros regionais (Colatina, Linhares e São Mateus); a Unidade de Coleta do Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HDS), na Serra; e o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha.

O Centro Regional de Especialidades (CRE’s) de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Metropolitano, devido ao cenário epidemiológico e às novas medidas restritivas para o enfrentamento à pandemia, adotadas pelo Governo Estadual, estão com as consultas e exames suspensos.

SERVIÇOS DE SAÚDE QUE FUNCIONAM NO FERIADO

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, funcionará normalmente no feriado, das 7h às 18h20.

Serviços de Urgência e Emergência que mantêm o atendimento normal:

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu - 192).



Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox): tanto os profissionais de Saúde quanto a população em geral podem ligar para o número 0800-283-9904 (atendimento 24 horas) para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos ou outro motivo. A ligação é gratuita.



Hospitais Estaduais:

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra;



Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDS), na Serra;



Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória;



Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), em Vitória;



Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), em Vila Velha;



Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha;



Hospital Estadual Dr. Nilton de Barros, em Vila Velha;



Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica – emergências psiquiátricas;



Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HERAS), em São Mateus;



Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HEMSA), em Colatina;



Hospital Estadual Dr. João dos Santos Neves (HEJSN), em Baixo Guandu;



Hospital Estadual São José do Calçado (HESJC);



Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM);



Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), em Barra de São Francisco;



Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), em Cachoeiro de Itapemirim – emergências psiquiátricas.



TRANSPORTE

Transcol só retorna na terça-feira:

O transporte metropolitano no risco extremo não funcionará no feriado. Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Transporte público liberado no risco alto:

Para os municípios classificados em risco alto, o transporte público está liberado. "Municípios do interior que estiverem em risco extremo também recomendamos que o transporte funcione de segunda a sexta-feira. No risco alto, funciona todos os dias da semana", esclarece Casagrande..

Já o transporte interestadual passa a funcionar na segunda-feira (12), com até 50% da capacidade do veículo. O intermunicipal já está funcionando com 50% da capacidade, assim como o trem de passageiros.

NÚMERO DE CIDADES EM RISCO EXTREMO AUMENTA

O novo mapa de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo, com vigência a partir de segunda-feira (12), traz 42 municípios em risco extremo - cinco a mais do que na última semana. Pedro Canário, Domingos Martins, Ecoporanga, Mimoso do Sul e Santa Teresa passam a integrar o maior nível de risco de disseminação da doença no Estado.

Mapa de risco: comparativo semanal de 9/4 Crédito: Divulgação/Governo do ES

Essas cidades migraram do risco alto que, agora, tem 34 municípios sob essa classificação. O mapa fecha com dois que se mantiveram em risco moderado - Conceição da Barra e Ibitirama - que, neste caso, tem vigência de sete dias.

A nova classificação foi apresentada na noite desta sexta-feira (9), em pronunciamento do governador Renato Casagrande.

Para os municípios que são classificados em risco alto e extremo, o mapa tem vigência de 14 dias. As cidades que assim foram classificadas na última sexta-feira (2), ainda têm pelo menos uma semana para cumprir as restrições impostas para cada nível, segundo a assessoria do governo. Já os cinco municípios que agora apresentam uma escala mais grave de transmissão da Covid-19, vão precisar contar duas semanas, a partir de segunda.

"Vejam que os municípios maiores ainda estão em risco extremo, como é o caso da Região Metropolitana, ou municípios-polo, com exceção de São Mateus, que também continuam em risco extremo. A situação de pandemia ainda é de muita gravidade no Estado do Espírito Santo", ressaltou o governador.

RESTRIÇÕES

No risco extremo, entre outras medidas, o funcionamento do comércio fica restrito a três dias da semana — quartas, quintas e sextas-feiras — e com horário limitado. Nas lojas de rua, das 10 às 18 horas, e, nos shoppings, do meio-dia às 20 horas. Bares permanecem fechados, enquanto os restaurantes só podem abrir das 10 às 16 horas.

As escolas estão autorizadas a funcionar apenas com atividades remotas e os bancos só têm atendimento presencial para o pagamento de benefícios do governo. Supermercados podem funcionar apenas até as 20 horas, e, em domingos e feriados, devem permanecer fechados. As lotéricas que, a princípio, estavam com funcionamento restrito a alguns dias da semana, agora podem funcionar de segunda a sábado, até as 20h.