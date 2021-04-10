AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Transmissão por A Gazeta

Romaria da Família: imagem de santa percorre as ruas da Grande Vitória

Imagem de Nossa Senhora da Penha vai percorrer bairros da Grande Vitória em um caminhão do Corpo de Bombeiros

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 02:00

Publicado em 

10 abr 2021 às 02:00
Imagem de Nossa Senhora da Penha na Romaria dos Homens em 2019
Imagem de Nossa Senhora da Penha na Romaria dos Homens em 2019 Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | A Gazeta
Se a pandemia de Covid-19 impede, pelo segundo ano consecutivo, os fiéis de irem ao encontro de Nossa Senhora da Penha, a imagem irá, mais uma vez, ao encontro do povo capixaba.  A Romaria da Família acontece neste  sábado (10), a partir das 20 horas, no mesmo dia em que aconteceria a tradicional Romaria dos Homens, que ao longo dos anos, desde 1955, reuniu multidões de devotos. 
O evento, assim como as missas do Oitavário, será transmitido ao vivo pelo siteYoutube e Facebook de A Gazeta para que os romeiros possam acompanhar toda a jornada da padroeira do Espírito Santo em meio ao seu povo. A apresentação será feita pelos padres Renato Crise e Anderson Gomes.
Por três horas, a imagem da padroeira percorrerá as ruas em um caminhão do Corpo de Bombeiros, acompanhado de batedores. O trajeto a ser percorrido pela imagem não será divulgado previamente para que aglomerações não sejam geradas.

Imagem de Nossa Senhora da Penha iluminada na Praça do Papa

Veja Também

Conheça histórias de fé e gratidão por trás das placas do Convento

Do turismo ao sincretismo, o encanto pelo Convento de quem tem outra fé

Festa da Penha de A a Z: tudo o que você precisa saber para participar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festa da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ressaca do mar em Marataízes e Anchieta
Ressaca no mar: ondas invadem orlas de Anchieta e Marataízes; veja vídeo
Rachel Martins encerra ciclo na coluna É O Bicho, em HZ
Até breve. Porque a causa animal nunca se despede
Viaturas da Polícia Civil, PC
Polícia desarticula grupos que causaram prejuízo milionário a mineradora no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados