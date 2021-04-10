Romaria da Família: imagem de santa percorre as ruas da Grande Vitória

Se a pandemia de Covid-19 impede, pelo segundo ano consecutivo, os fiéis de irem ao encontro de Nossa Senhora da Penha, a imagem irá, mais uma vez, ao encontro do povo capixaba. A Romaria da Família acontece neste sábado (10), a partir das 20 horas, no mesmo dia em que aconteceria a tradicional Romaria dos Homens, que ao longo dos anos, desde 1955, reuniu multidões de devotos.
O evento, assim como as missas do Oitavário, será transmitido ao vivo pelo site, Youtube e Facebook de A Gazeta para que os romeiros possam acompanhar toda a jornada da padroeira do Espírito Santo em meio ao seu povo. A apresentação será feita pelos padres Renato Crise e Anderson Gomes.
Por três horas, a imagem da padroeira percorrerá as ruas em um caminhão do Corpo de Bombeiros, acompanhado de batedores. O trajeto a ser percorrido pela imagem não será divulgado previamente para que aglomerações não sejam geradas.