Cilindro de gás voa por quase 1 km após explosão e atinge casa em Vila Velha

Um cilindro de gás de cerca de 80 kg percorreu uma distância de cerca de um quilômetro no ar entre o bairro Jardim América, (Cariacica) até Cobilândia, em Vila Velha , e atingiu o segundo andar de uma casa. A situação inusitada (e assustadora), aconteceu na tarde desta segunda-feira (24) e deixou o espaço completamente destruído.

Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, o objeto voou após uma explosão na empresa Simec Cariacica, onde era utilizada. A parte superior da residência estava em obras de ampliação da moradia e já contava com telhado, parede, caixa de água, vigas de sustentação e paredes. Tudo foi ao chão.

O cilindro de gás (em destaque) voou por quase 1 quilômetro e atingiu uma casa em obras em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ

No momento da queda do objeto, um adolescente de 14 anos dormia no térreo, mas não ficou ferido. Já os vizinhos, com o barulho, acabaram saindo correndo das casas, com medo.

Com o impacto, a laje e algumas paredes do primeiro andar ficaram trincadas. Uma janela da residência e do carro do irmão do proprietário do imóvel, o mestre de obras Arildo Soares, também acabaram quebradas.

A residência ficou praticamente destruída após ser atingida pelo "cilindro de gás voador" Crédito: Fabrício Christ

A imagem da câmera de segurança do vizinho mostra o exato momento da colisão. Em segundos, o cilindro passa por cima da casa ao lado e cai sobre a laje.

"Graças a Deus que não aconteceu nada com meu filho. Bens materiais são coisas que a gente luta e consegue de novo, o resto é consequência da vida" Arildo Soares - Mestre de obras e proprietário da casa atingida

Quando tudo aconteceu, o mestre de obras estava no trabalho e foi chamado com urgência de volta para casa.

Cilindro de gás voa mais de 1km após explosão em empresa de Cariacica e atinge casa em Cobilância, em Vila Velha Crédito: Arte/A Gazeta

"Ele (filho de Arildo) saiu correndo e em seguida meu irmão saiu. Ele pensou que a caixa água tinha caído e pedi para ele fazer chamada de vídeo. Aí disse: 'Não Augusto, uma caixa d'água não faria um estrago assim. Aí fui ao local e identifiquei o cilindro de gás que tinha. Conseguimos as imagens do vizinho, e nelas tinha ele atravessando a casa do vizinho e atingindo a coluna em cheio. O prejuízo é muito grande", contou Arildo em conversa com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

Sairam de casa

Por segurança, a família saiu de casa e vai passar 30 dias em uma casa alugada pela Simec Cariacica, empresa dona do cilindro. A casa, segundo Arildo, vai passar por uma perícia para avaliar se precisar ser derrubada. Mesmo sem o resultado da análise, já foi informado que o local será reformado com ajuda da companhia.

"Mas creio que não vai precisar derrubar a casa não, mas reconstruir as vigas de cima e os pilares atingidos pelo cilindro", disse Arildo.

Em nota, a Simec Cariacica lamentou o ocorrido e informou que enviou uma equipe técnica ao local, incluindo um engenheiro, para levantar os danos provocados pelo cilindro de gás à residência impactada, vizinha à sua área, no bairro Nova Cobilândia, em Vila Velha.