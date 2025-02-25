Cilindro de gás voa por quase 1 km após explosão e atinge casa em Vila Velha

Um cilindro de gás de cerca de 80 kg percorreu uma distância de cerca de um quilômetro no ar entre o bairro Jardim América, (Cariacica) até Cobilândia, em Vila Velha, e atingiu o segundo andar de uma casa. A situação inusitada (e assustadora), aconteceu na tarde desta segunda-feira (24) e deixou o espaço completamente destruído.
Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, o objeto voou após uma explosão na empresa Simec Cariacica, onde era utilizada. A parte superior da residência estava em obras de ampliação da moradia e já contava com telhado, parede, caixa de água, vigas de sustentação e paredes. Tudo foi ao chão.
No momento da queda do objeto, um adolescente de 14 anos dormia no térreo, mas não ficou ferido. Já os vizinhos, com o barulho, acabaram saindo correndo das casas, com medo.
Com o impacto, a laje e algumas paredes do primeiro andar ficaram trincadas. Uma janela da residência e do carro do irmão do proprietário do imóvel, o mestre de obras Arildo Soares, também acabaram quebradas.
A imagem da câmera de segurança do vizinho mostra o exato momento da colisão. Em segundos, o cilindro passa por cima da casa ao lado e cai sobre a laje.
"Graças a Deus que não aconteceu nada com meu filho. Bens materiais são coisas que a gente luta e consegue de novo, o resto é consequência da vida"
Quando tudo aconteceu, o mestre de obras estava no trabalho e foi chamado com urgência de volta para casa.
"Ele (filho de Arildo) saiu correndo e em seguida meu irmão saiu. Ele pensou que a caixa água tinha caído e pedi para ele fazer chamada de vídeo. Aí disse: 'Não Augusto, uma caixa d'água não faria um estrago assim. Aí fui ao local e identifiquei o cilindro de gás que tinha. Conseguimos as imagens do vizinho, e nelas tinha ele atravessando a casa do vizinho e atingindo a coluna em cheio. O prejuízo é muito grande", contou Arildo em conversa com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
Sairam de casa
Por segurança, a família saiu de casa e vai passar 30 dias em uma casa alugada pela Simec Cariacica, empresa dona do cilindro. A casa, segundo Arildo, vai passar por uma perícia para avaliar se precisar ser derrubada. Mesmo sem o resultado da análise, já foi informado que o local será reformado com ajuda da companhia.
"Mas creio que não vai precisar derrubar a casa não, mas reconstruir as vigas de cima e os pilares atingidos pelo cilindro", disse Arildo.
Em nota, a Simec Cariacica lamentou o ocorrido e informou que enviou uma equipe técnica ao local, incluindo um engenheiro, para levantar os danos provocados pelo cilindro de gás à residência impactada, vizinha à sua área, no bairro Nova Cobilândia, em Vila Velha.
"Na visita técnica, além de ter se colocado prontamente à disposição do morador, a empresa constatou que o dano foi material, ficando inicialmente restrito ao terraço do imóvel, que terá o devido conserto providenciado. A Simec Cariacica informa que o incidente foi pontual, ocasionado por um cilindro descartado incorretamente junto à sucata. A empresa abriu procedimento administrativo para apurar a ocorrência e reafirma o seu compromisso com a segurança de todos", frisou, em nota.