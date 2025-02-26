Telemedicina: 28 mil advogados capixabas terão consulta de graça

O serviço de telemedicina para os advogados vai funcionar durante as 24 horas do dia, em em todos os dias da semana Crédito: Divulgação

Os mais de 28 mil advogados ativos no Espírito Santo vão passar a contar com um serviço de telemedicina gratuito, disponibilizado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES) por meio da plataforma Dr.Online. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (25) pela presidente da instituição, Kelly Andrade.

De acordo com Kelly, a iniciativa amplia o acesso à saúde para toda a advocacia capixaba, garantindo que advogados do interior tenham os mesmos benefícios dos profissionais da capital: “Agilidade, ganho de tempo e democratização do atendimento são os principais benefícios desse serviço. Conseguimos atender a advocacia de norte a sul do Espírito Santo com a mesma qualidade”, destaca.

Além da possibilidade de pronto-atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, o novo benefício proporciona atendimento médico remoto com clínico geral e outras especialidades, sendo: alergista, cardiologia, coloproctologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, pediatria, ginecologia, infectologia, medicina da família, neurologia, nutrição, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, urologia e nutrologia. O serviço também oferece atendimento psicológico, disponibilizando até quatro sessões mensais sem custo para os advogados.

E tem mais: os dependentes dos advogados também podem usufruir do benefício, com um custo simbólico de apenas R$ 10 por mês. Isso garante que toda a família possa ter acesso a um atendimento médico sem sair de casa.