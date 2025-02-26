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Leonel Ximenes

Telemedicina: 28 mil advogados capixabas terão consulta de graça

Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES) vai oferecer atendimento virtual em mais de 20 especialidades

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 14:26

Públicado em 

26 fev 2025 às 14:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Telemedicina: atendimento médico à distância
O serviço de telemedicina para os advogados vai funcionar durante as 24 horas do dia, em em todos os dias da semana Crédito: Divulgação
Os mais de 28 mil advogados ativos no Espírito Santo vão passar a contar com um serviço de telemedicina gratuito, disponibilizado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES) por meio da plataforma Dr.Online. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (25) pela presidente da instituição, Kelly Andrade.
De acordo com Kelly, a iniciativa amplia o acesso à saúde para toda a advocacia capixaba, garantindo que advogados do interior tenham os mesmos benefícios dos profissionais da capital: “Agilidade, ganho de tempo e democratização do atendimento são os principais benefícios desse serviço. Conseguimos atender a advocacia de norte a sul do Espírito Santo com a mesma qualidade”, destaca.

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Além da possibilidade de pronto-atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, o novo benefício proporciona atendimento médico remoto com clínico geral e outras especialidades, sendo: alergista, cardiologia, coloproctologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, pediatria, ginecologia, infectologia, medicina da família, neurologia, nutrição, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, urologia e nutrologia. O serviço também oferece atendimento psicológico, disponibilizando até quatro sessões mensais sem custo para os advogados.
E tem mais: os dependentes dos advogados também podem usufruir do benefício, com um custo simbólico de apenas R$ 10 por mês. Isso garante que toda a família possa ter acesso a um atendimento médico sem sair de casa.
Para utilizar o serviço, os advogados devem se cadastrar no link disponibilizado pela CAAES e aguardar a confirmação. O acesso à plataforma Dr.Online é exclusivo para advogados regularmente inscritos na OAB-ES e em pleno gozo dos direitos perante a Seccional. As consultas são pessoais e intransferíveis, sendo proibido o uso de login e senha de outro profissional.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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