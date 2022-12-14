Chuva de meteoros pode atingir o céu do ES nos próximos dias

Chuva de meteoros "Geminídeas" podem ser vistas todos os anos, no mês de dezembro Crédito: Pixabay

Quem gosta de observar o céu e as estrelas também poderá contemplar uma chuva de meteoros pelos próximos dias, em todo o Espírito Santo . O fenômeno, que leva o nome de "Geminídeas", atingiu o pico na madrugada desta quarta-feira (14), mas poderá ser visto até o dia 20 de dezembro.

Todos os anos, a Geminídeas fica ativa no mês de dezembro. Nos dias de atividade máxima, podem ser vistos até 120 meteoros por hora no hemisfério Norte – no Brasil, esperam-se cerca de 20.

Coordenador do programa Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Márcio Malacarne explica que a madrugada desta quinta-feira (15) será de movimentação no céu. Por serem mais densas que o normal, essas rochas geram astros duradouros e até bolas de fogo esverdeadas, visíveis a olho nu.

Se as condições estiverem favoráveis, é possível que mais de 30 meteoros passem pelo nosso sistema solar por hora – o que representa até um meteoro por minuto. No entanto, devido ao brilho da Lua neste período do ano, além do tempo nublado, a observação pode ficar comprometida.

"Ao contrário da maioria das outras chuvas de meteoros, as Geminídeas não estão associados a um cometa, mas a um asteroide, o 3200 Phaethon. Este asteroide tem um uma órbita que o aproxima do Sol mais do que qualquer outro", explica.

Como observar

O especialista ainda indica quais são as condições ideais para observar o fenômeno. Normalmente, a melhor observação é feita longe das luzes, como no campo. "Procure um local escuro, acomode-se observando o Norte e em direção a constelação de Gêmeos, de onde parecem surgir os meteoros", orientou.

Sites ou app de astronomia (como Skywalk, Starchart, Sky Safari ou Stellarium) conseguem apontar a posição de Gêmeos no momento da observação.