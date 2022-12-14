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Chuva de meteoros pode atingir o céu do ES nos próximos dias

Segundo especialistas, a previsão é que mais de 30 meteoros possam ser vistos por hora. Observação depende, no entanto, das condições climáticas ao redor do Estado

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 16:28

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 dez 2022 às 16:28
Meteoro, estrela cadente
Chuva de meteoros "Geminídeas" podem ser vistas todos os anos, no mês de dezembro Crédito: Pixabay
Quem gosta de observar o céu e as estrelas também poderá contemplar uma chuva de meteoros pelos próximos dias, em todo o Espírito Santo. O fenômeno, que leva o nome de "Geminídeas", atingiu o pico na madrugada desta quarta-feira (14), mas poderá ser visto até o dia 20 de dezembro. 
Todos os anos, a Geminídeas fica ativa no mês de dezembro. Nos dias de atividade máxima, podem ser vistos até 120 meteoros por hora no hemisfério Norte – no Brasil, esperam-se cerca de 20.
Coordenador do programa Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Márcio Malacarne explica que a madrugada desta quinta-feira (15) será de movimentação no céu. Por serem mais densas que o normal, essas rochas geram astros duradouros e até bolas de fogo esverdeadas, visíveis a olho nu.
Se as condições estiverem favoráveis, é possível que mais de 30 meteoros passem pelo nosso sistema solar por hora – o que representa até um meteoro por minuto. No entanto, devido ao brilho da Lua neste período do ano, além do tempo nublado, a observação pode ficar comprometida.
"Ao contrário da maioria das outras chuvas de meteoros, as Geminídeas não estão associados a um cometa, mas a um asteroide, o 3200 Phaethon. Este asteroide tem um uma órbita que o aproxima do Sol mais do que qualquer outro", explica.

Como observar

O especialista ainda indica quais são as condições ideais para observar o fenômeno. Normalmente, a melhor observação é feita longe das luzes, como no campo. "Procure um local escuro, acomode-se observando o Norte e em direção a constelação de Gêmeos, de onde parecem surgir os meteoros", orientou.
Sites ou app de astronomia (como Skywalk, Starchart, Sky Safari ou Stellarium) conseguem apontar a posição de Gêmeos no momento da observação. 
Uma das únicas coisas que pode atrapalhar a observação do fenômeno são as condições climáticas. Com uma frente fria atuando sobre o Espírito Santo e a chegada de uma nova zona de convergência, vários municípios foram classificados com dois novos alertas de chuva, válidos até às 11h desta quinta.

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