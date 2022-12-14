Justiça obriga DER a indenizar motociclista por acidente em Santa Teresa

A Justiça condenou o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) a indenizar em R$ 5 mil, por danos morais, uma motociclista que feriu a cabeça após sofrer um grave acidente de moto na ES 261, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. Em novembro de 2019, a vítima caiu em um buraco no asfalto após passar por um redutor de velocidade.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a decisão foi proferida na Vara Única de Santa Teresa. No processo, a defesa da vítima disse que a motociclista foi surpreendida pelo enorme buraco na via e perdeu o controle do veículo e bateu fortemente a cabeça, precisando ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Trecho da ES 261, rodovia estadual na região de Santa Teresa Crédito: DER-ES/Divulgação

O DER-ES alegou que não ficou comprovada a falha no serviço de manutenção da via. No entanto, o juiz entendeu que ficou demonstrada a omissão do órgão, considerando que o acidente poderia ter sido evitado caso houvesse a preservação da estrada.