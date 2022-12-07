Vídeo mostra resgate de cachorro após 18 dias em penhasco em Santa Teresa

Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após passar 18 dias preso em um penhasco em Santa Teresa, Noroeste do Espírito Santo. Os donos do vira-lata Bruce conseguiam ver, ouvir e alimentar o animal por meio de cordas, mas não sabiam mais o que fazer para tirar o cachorro do local.

Uma das donas do Bruce, Kenia Almeida, de 53 anos, contou que o cachorro foi adotado há cinco anos e é o xodó da família.

Kenia disse que de início, ninguém conseguia entender como Bruce e o outro cachorro da família, o Thor fugiram e foram parar na pedra no dia 21 de novembro.

Cachorro é resgatado por bombeiros após passar 18 dias preso em penhasco no ES Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

"Nem nós sabemos. Ele (Bruce) fugiu do sítio com o Thor. Demos conta do sumiço dos dois no mesmo dia. Aí o caseiro foi procurar eles. Ficamos procurando por eles pela mata que faz parte da propriedade. Não sabemos como os dois foram parar lá em cima. O Thor conseguiu rolar mas o Bruce continuou lá em cima", explicou Kenia.

As donas ficaram todos esses dias angustiadas acompanhando o desespero do cachorrinho preso. O próprio animal chegou a fazer uma casinha, no meio do mato, para se abrigar das chuvas.

Kenia disse que a dor era ainda maior porque era possível ver o animal tentando sair da pedra. Vizinhos também conseguiam ouvir o choro do Bruce durante a noite.

Cachorro é resgatado por bombeiros após passar 18 dias preso em penhasco no ES Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

"A gente gritava Bruce e escutava lá em cima o latido. Estamos muito preocupados com ele. Muita pena dele sozinho no alto da montanha. O Thor está arrasado tadinho. Quase não levanta. Ele fica conosco o tempo todo, estava fazendo muita falta", contou Kenia antes do resgate.

O cachorro, que tem entre cinco e seis anos acabou ficando preso em um ponto que fica cerca de 300 metros do chão.

Familiares e vizinhos tentaram ajudar e entraram em contato com os bombeiros voluntários da cidade. Várias tentativas de resgate foram feitas, mas o grupo deu um jeito improvisado de poder alimentar o cachorrinho: jogando comidas colocando uma escada e através de uma corda.

Na terça-feira (6) o Corpo de Bombeiros do estado tentou resgatar o animal, mas não conseguiu por conta da chuva. Então, na manhã desta quarta-feira (7) os bombeiros voltaram ao local com cordas de rapel para poder trazer o cãozinho são e salvo.

O Bruce mora em um sítio com a família em Santa Teresa, e o sentimento da volta do cachorrinho para casa foi de muito alívio.

"Ele fica conosco o tempo todo, estava fazendo muita falta", disse Kenia.