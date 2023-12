Momentos de "tensão"

"Celera, Jesus": famoso meme do ES completa 10 anos; relembre

Gravação, que já conta com mais de um milhão de visualizações no YouTube, foi feita em um trecho alagado da BR 101, durante as chuvas de dezembro de 2013

Foi em um trecho alagado da BR 101, em Linhares, durante as chuvas de dezembro de 2013, que nasceu um dos memes mais memoráveis do Espírito Santo. Na famosa gravação, que já conta com mais de um milhão de visualizações na plataforma YouTube, a bibliotecária Heloísa Helena Ferreira, sem saber que estava sendo gravada, pede para o filho acelerar o carro e sair da pista alagada. No momento de tensão, ela fala a palavra que virou 'hit' na internet: "Celera".

Tudo aconteceu quando Frederico Ferreira, filho de Heloísa e autor do vídeo, seguiam para a casa da namorada dele, em Linhares, no Norte do Estado, na véspera de Natal. Na época, Frederico contou à reportagem do g1 ES que morava em Vila Velha e que já estava na estrada há mais de cinco horas - uma viagem que leva aproximadamente duas horas e meia.

Devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo no final do ano de 2013, muitas estradas foram interditadas. Uma delas foi a BR 101, por onde Heloísa e o filho precisavam passar para chegar em Linhares.

No vídeo, é possível observar um grande trecho da rodovia alagado. Tensa, Heloísa pede para o filho largar o celular e acelerar o carro, no intuito de sair da pista alagada.

É justamente nesse momento que nasce o meme: a bibliotecária começa a entoar a palavra "Celera", para que o filho acelerasse o carro. Ela também começa a pedir ajuda para vários santos, e até mesmo para Jesus Cristo.

"Primeira [pede para o filho jogar a primeira marcha no carro], 'celera', 'celera', devagar, 'celera' bem, 'celera' Jesus, 'celera' Nossa Senhora, 'celera' Nossa Senhora Aparecida", falava a bibliotecária no momento de tensão.

Após sair do alagamento, Heloísa "soltou a língua" e disse vários palavrões, extravasando a conquista de ter conseguido passar pelo trecho alagado da BR 101.

Sem saber que estava sendo filmada pelo próprio filho, Heloísa contou na época para o g1 ES que ficou espantada com a exposição, mas logo se tranquilizou e passou a se divertir com a situação.

Foi tudo muito rápido [...]. Fiquei feliz com a repercussão e estou muito surpresa, mas o momento que vivi ali foi de muita agonia. Eu estava desesperada com a estrada cheia d'água Heloísa Helena Ferreira • Bibliotecária | Entrevista ao g1 ES - 20/02/2014

Na volta para casa, Frederico disse ao g1 ES que ele e a mãe viveram mais uma aventura. Ilhados em Linhares e com a BR 101 interditada, eles tiveram que passar por outro caminho para chegar em Vila Velha. “Passamos por Nova Venécia e demos uma boa volta. Enfrentamos alguns alagamentos, mas nada muito perigoso. Foi tranquilo. Dessa vez não teve vídeo”, brincou o rapaz.

Com informações do g1 ES (matéria publicada em 20/02/2014)

