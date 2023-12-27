"Celera, Jesus": famoso meme do ES completa 10 anos; relembre

"Celera". Foi em um trecho alagado da BR 101, em Linhares , durante as chuvas de dezembro de 2013, que nasceu um dos memes mais memoráveis do Espírito Santo . Na famosa gravação, que já conta com mais de um milhão de visualizações na plataforma YouTube, a bibliotecária Heloísa Helena Ferreira, sem saber que estava sendo gravada, pede para o filho acelerar o carro e sair da pista alagada. No momento de tensão, ela fala a palavra que virou 'hit' na internet:

g1 ES que morava em Tudo aconteceu quando Frederico Ferreira, filho de Heloísa e autor do vídeo, seguiam para a casa da namorada dele, em Linhares, no Norte do Estado, na véspera de Natal. Na época, Frederico contou à reportagem doque morava em Vila Velha e que já estava na estrada há mais de cinco horas - uma viagem que leva aproximadamente duas horas e meia.

Devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo no final do ano de 2013, muitas estradas foram interditadas. Uma delas foi a BR 101, por onde Heloísa e o filho precisavam passar para chegar em Linhares.

No vídeo, é possível observar um grande trecho da rodovia alagado. Tensa, Heloísa pede para o filho largar o celular e acelerar o carro, no intuito de sair da pista alagada.

É justamente nesse momento que nasce o meme: a bibliotecária começa a entoar a palavra "Celera", para que o filho acelerasse o carro. Ela também começa a pedir ajuda para vários santos, e até mesmo para Jesus Cristo.

"Primeira [pede para o filho jogar a primeira marcha no carro], 'celera', 'celera', devagar, 'celera' bem, 'celera' Jesus, 'celera' Nossa Senhora, 'celera' Nossa Senhora Aparecida", falava a bibliotecária no momento de tensão.

Após sair do alagamento, Heloísa "soltou a língua" e disse vários palavrões, extravasando a conquista de ter conseguido passar pelo trecho alagado da BR 101.

Sem saber que estava sendo filmada pelo próprio filho, Heloísa contou na época para o g1 ES que ficou espantada com a exposição, mas logo se tranquilizou e passou a se divertir com a situação.

"Foi tudo muito rápido [...]. Fiquei feliz com a repercussão e estou muito surpresa, mas o momento que vivi ali foi de muita agonia. Eu estava desesperada com a estrada cheia d'água" Heloísa Helena Ferreira - Bibliotecária | Entrevista ao g1 ES - 20/02/2014

Na volta para casa, Frederico disse ao g1 ES que ele e a mãe viveram mais uma aventura. Ilhados em Linhares e com a BR 101 interditada, eles tiveram que passar por outro caminho para chegar em Vila Velha. “Passamos por Nova Venécia e demos uma boa volta. Enfrentamos alguns alagamentos, mas nada muito perigoso. Foi tranquilo. Dessa vez não teve vídeo”, brincou o rapaz.