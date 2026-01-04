Tempestade de verão

Casa é atingida por árvore e imóveis ficam destelhados em temporal no ES

Registros mostram ruas alagadas, imóveis danificados e um raio atingindo árvore. Foram afetadas as cidades de Ibiraçu, João Neiva, São Domingos do Norte, Colatina e Linhares

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 20:35

Telhado de galpão cai em Pancas Crédito: Leitor

Na noite deste domingo (4), a reportagem de A Gazeta voltou a receber novos registros dos efeitos dos temporais em diferentes municípios do Espírito Santo. Há relatos de ruas alagadas, imóveis destelhados e estruturas parcialmente danificadas pela força do vento e da chuva em cidades como São Domingos do Norte, João Neiva, Aracruz, Ibiraçu e Pancas.

Em Ibiraçu, um morador gravou o momento exato em que um raio caiu próximo à sua residência, na comunidade de Pedro Palácios. As imagens mostram a descarga elétrica atingindo uma árvore dentro do terreno da casa.

Casa é destelhada em São Domingos Crédito: Leitor

A lona que cobria um espaço no Hospital em João Neiva rasgou com a força da chuva que caiu na cidade. Em Pancas, o telhado de um galpão em obras caiu. Um imóvel em São Domingos ficou destruído após ser atingido por uma árvore. Não há informações sobre feridos.

Em Colatina, no Noroeste capixaba, as chuvas também causaram transtornos neste domingo. Registros enviados à reportagem mostram ruas alagadas e grande acúmulo de água em diferentes pontos da cidade, um dia após o município ter sido atingido por um forte temporal que provocou queda de árvores, destelhamento de imóvel e deixou bairros sem energia elétrica. Linhares também registrou alagamentos em pontos da cidade, como a BR 101.

Hospital em João Neiva tem lona rasgada durante temporal Crédito: Leitor

