A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Raio atinge árvore de quintal de casa em Ibiraçu; veja vídeo

Publicado em 04/01/2026 às 20h13
Morador explica como aconteceu o episódio

Um morador de Ibiraçu gravou o momento em que um raio caiu próximo à sua residência, na comunidade de Pedro Palácios, durante um temporal neste domingo (4). As imagens feitas pelo empresário Lorenzo Correa Rodrigues mostram a descarga elétrica atingindo uma árvore dentro do terreno da casa, evidenciando a intensidade dos temporais que vêm causando apreensão em diferentes regiões do Espírito Santo.

Vídeo que a reportagem teve acesso mostra um grande clarão e um barulho de explosão. Além de deixar rastros na árvore, raio derrubou fiação, afetou lâmpada e caixa-d'água da residência. "Quando aconteceu não tive nenhuma emoção. Eu travei, não pensei em nada. Segundos depois que comecei a entender o que tinha acontecido", conta.

Fortes chuvas, ventos intensos e temporais seguem provocando transtornos em diversos municípios capixabas. Em Governador Lindenberg, houve queda de granizo, além de ventania neste domingo. Em Linhares e Colatina, foram registrados pontos de alagamento. Em cidades como João Neiva e São Domingos, casas foram destelhadas.

Raio que caiu em árvore de quintal de casa provocou estrondo e clarão
Raio que caiu em árvore de quintal de casa provocou estrondo e clarão Crédito: Lorenzo Correa Rodrigues/Leitor
Publicidade