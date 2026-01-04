Raio atinge árvore de quintal de casa em Ibiraçu; veja vídeo

Um morador de Ibiraçu gravou o momento em que um raio caiu próximo à sua residência, na comunidade de Pedro Palácios, durante um temporal neste domingo (4). As imagens feitas pelo empresário Lorenzo Correa Rodrigues mostram a descarga elétrica atingindo uma árvore dentro do terreno da casa, evidenciando a intensidade dos temporais que vêm causando apreensão em diferentes regiões do Espírito Santo.

Vídeo que a reportagem teve acesso mostra um grande clarão e um barulho de explosão. Além de deixar rastros na árvore, raio derrubou fiação, afetou lâmpada e caixa-d'água da residência. "Quando aconteceu não tive nenhuma emoção. Eu travei, não pensei em nada. Segundos depois que comecei a entender o que tinha acontecido", conta.

Fortes chuvas, ventos intensos e temporais seguem provocando transtornos em diversos municípios capixabas. Em Governador Lindenberg, houve queda de granizo, além de ventania neste domingo. Em Linhares e Colatina, foram registrados pontos de alagamento. Em cidades como João Neiva e São Domingos, casas foram destelhadas.