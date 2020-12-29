Carro pega fogo na BR 262 em Venda Nova do Imigrante

Um carro pegou fogo no início da manhã desta terça-feira (29) no quilômetro 102 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo. O motorista e os passageiros conseguiram sair antes que o carro fosse tomado pelas chamas e ninguém se feriu.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, por volta das 5h30, o carro estava parado às margens da rodovia, já totalmente em chamas com os ocupantes do lado de fora, sem ferimentos.
Para combater o fogo, a equipe precisou utilizar espuma no veículo, e colocou terra nas proximidades para conter um pequeno vazamento de óleo na pista. A causa do incêndio não foi divulgada.