Carreta cai em barranco e por pouco não atinge casa em Venda Nova

Carreta cai do barranco e quase atinge casa em Venda Nova Crédito: Internauta

Apesar do susto, moradores contaram que ninguém ficou ferido e que, nesta semana, é a segunda vez que um acidente deste tipo acontece no local. Na segunda-feira (26), uma outra carreta também caiu da mesma rua.

Joyce Ribeiro, que mora na comunidade, informou que o fluxo de caminhões no local é intenso porque a estrada dá acesso à BR 262, e sempre que chove, a estrada fica escorregadia e os acidentes acontecem. Por isso, segundo ela, moradores já fizeram até protesto para tentar diminuir a passagem de veículos pesados na rua.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante informou que aguarda liberação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) para construir uma nova estrada para desviar o fluxo de veículos pesados do local. A área já foi, inclusive, decretada como de utilidade pública para permitir a obra.

A prefeitura não pode iniciar as obras sem autorização do Idaf. Porém, explica que o projeto de construção já foi protocolado junto a esse órgão de regulamentação e a abertura da estrada vai começar assim que concluídos os procedimentos legais.