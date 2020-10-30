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Quase tragédia

Carreta cai em barranco e por pouco não atinge casa em Venda Nova

Uma carreta caiu de uma rua em um barranco e por pouco não atingiu uma residência por volta das 7 horas desta sexta-feira (30), na comunidade do Camargo. Segundo moradores, é a segunda vez nesta semana que uma carreta cai no local

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 11:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 11:41
Segundo os moradores, nesta semana é a segunda vez que uma carreta cai no local
Carreta cai do barranco e quase atinge casa em Venda Nova Crédito: Internauta
Um acidente na manhã desta sexta-feira (30) por pouco não acabou em tragédia em Venda Nova do Imigrante, na região Sul do Espírito Santo. Uma carreta caiu de uma rua e por pouco não atingiu uma residência, por volta das 7 horas, na comunidade do Camargo.
Apesar do susto, moradores contaram que ninguém ficou ferido e que, nesta semana, é a segunda vez que um acidente deste tipo acontece no local. Na segunda-feira (26), uma outra carreta também caiu da mesma rua.
Joyce Ribeiro, que mora na comunidade, informou que o fluxo de caminhões no local é intenso porque a estrada dá acesso à BR 262, e sempre que chove, a estrada fica escorregadia e os acidentes acontecem. Por isso, segundo ela, moradores já fizeram até protesto para tentar diminuir a passagem de veículos pesados na rua.

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O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante informou que aguarda liberação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) para construir uma nova estrada para desviar o fluxo de veículos pesados do local. A área já foi, inclusive, decretada como de utilidade pública para permitir a obra.
A prefeitura não pode iniciar as obras sem autorização do Idaf. Porém, explica que o projeto de construção já foi protocolado junto a esse órgão de regulamentação e a abertura da estrada vai começar assim que concluídos os procedimentos legais.

Carreta cai do barranco e quase atinge casa em Venda Nova

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