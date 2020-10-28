Caminhão estacionado cai de barranco em Iúna

Um acidente chamou a atenção em Iúna, na região Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (27). Um caminhão que transportava móveis estava estacionado em uma rua quando caiu de um barranco de 200 metros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo um funcionário da empresa responsável pelo caminhão, o motorista a terra da rua cedeu e, por isso, o caminhão desceu o barranco desgovernado. O secretário de Obras de Iúna disse que o acidente aconteceu porque o motorista teria esquecido de puxar o freio de mão do veículo.
O terreno onde o caminhão caiu é baldio e nenhuma construção foi atingida. A empresa ainda não contabilizou os prejuízos. O caminhão foi retirado pela prefeitura, com a ajuda de uma máquina.