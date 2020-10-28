AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Que susto

Caminhão estacionado cai de barranco em Iúna

O terreno onde o caminhão caiu é baldio e nenhuma construção foi atingida. Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 19:11
A prefeitura fez a retirada do veículo. Ninguém ficou ferido.
Rua cede e caminhão cai em Iúna Crédito: Internauta
Um acidente chamou a atenção em Iúna, na região Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (27). Um caminhão que transportava móveis estava estacionado em uma rua quando caiu de um barranco de 200 metros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo um funcionário da empresa responsável pelo caminhão, o motorista a terra da rua cedeu e, por isso, o caminhão desceu o barranco desgovernado. O secretário de Obras de Iúna disse que o acidente aconteceu porque o motorista teria esquecido de puxar o freio de mão do veículo.
O terreno onde o caminhão caiu é baldio e nenhuma construção foi atingida. A empresa ainda não contabilizou os prejuízos. O caminhão foi retirado pela prefeitura, com a ajuda de uma máquina.

Veja Também

Agricultor de Iúna revela que teve sonho momentos antes de casa desabar

Vídeo mostra momento em que caminhão desgovernado atinge loja em Cariacica

Inpe alerta para tempestade com queda de granizo em 54 municípios do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aracruz, Dataprev e Polícia Militar: 24 mil vagas em concursos e seleções
Imagem de destaque
Burnout já existia na Idade Média — o que a sabedoria medieval tem a nos ensinar
Suspeito refez piso de casa para esconder corpo da companheira no Sul do ES
Obra no piso fez polícia desconfiar de marido de mulher morta no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados