Rodovia do Contorno

Carro pega fogo após acidente e trabalhadores ficam feridos em Cariacica

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, informações preliminares indicam que houve uma colisão entre um veículo maior e o carro na altura do km 289 da rodovia federal

1 min de leitura min de leitura

Carro pegando fogo na Rodovia do Contorno, em Cariacica. (Leitor A Gazeta)

Um carro ficou em chamas após um acidente na Rodovia do Contorno, em trecho da BR 101 entre os bairros Padre Mathias e Flexal II, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (6). Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o Fiat Doblo em chamas no acostamento, próximo a um reboque. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informações preliminares indicam que houve uma colisão entre um veículo maior e o carro na altura do km 289 da rodovia federal.

A reportagem da TV Gazeta apurou que seis trabalhadores de uma empresa estavam no Fiat Doblo - ao menos três delas ficaram feridas, duas com gravidade, que tiveram parte do corpo queimado.

A Polícia Rodoviária Federal informou logo após o acidente que enviou equipes ao local. O Corpo de Bombeiros, por sua vez, informou que a ocorrência está em andamento.

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, apurou no local que seis trabalhadores estavam no carro. A empresa presta serviço de manutenção para a rodovia. Quando o veículo estava saindo do acostamento e entrando na pista do Contorno, uma carreta o atingiu, causando o incêndio. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido. A pista estava molhada, dificultando o freio.

A reportagem está em atualização

