Obra para mudar acessos à Terceira Ponte em Vitória começa na segunda (3)

Pacote de intervenções prevê 21 modificações em ruas e avenidas, na região da Enseada do Suá, Praia do Canto, Ilha do Boi e Ilha do Frade

Rua Dukla de Aguiar, em Santa Helena, passará a ter sentido único em direção à ponte. (Carlos Alberto Silva)

João Barbosa Repórter / [email protected]

O acesso à Terceira Ponte terá mudanças a partir da próxima segunda-feira (3) para quem dirige por Vitória com sentido a Vila Velha. Segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semob), a Rua Dukla de Aguiar, em Santa Helena, vai se tornar uma via exclusiva para os motoristas e motociclistas que irão subir a ponte, passando a contar com quatro faixas em sentido único.

Segundo o secretário de Obras da Capital, Gustavo Perin, a intervenção faz parte de um pacote de mudanças no trânsito na região da Enseada do Suá, Praia do Canto, Ilha do Boi e Ilha do Frade. Com 21 modificações variadas em ruas e avenidas, a Semob planeja diminuir os gargalos em vias de alto fluxo e melhorar a mobilidade.

“A Rua Dukla de Aguiar, que hoje tem sentido duplo, passará a ser uma via exclusiva de acesso à Terceira Ponte, sendo ajustada como um eixo principal para quem vem da Avenida Desembargador Santos Neves e da César Hilal”, explica Gustavo.

A intenção, segundo o secretário, é que a via passe a ter uma capacidade maior para comportar os veículos que seguem em direção a Vila Velha. Com isso, a interseção da Desembargador Santos Neves será ampliada, com ajustes geométricos para evitar prejuízos ao fluxo do trânsito.

“Paralelo a isso, vamos fazer intervenções na Praça do Cauê, para que três faixas no sentido Terceira Ponte estejam em constante funcionamento. Faremos também ajuste da drenagem, para evitar problemas em dias chuvosos na região”, detalha o secretário.

Segundo Perin, as intervenções no acesso à ponte e em outras vias da Capital vão contar com um investimento de R$ 44 milhões, com previsão de finalização em, aproximadamente, um ano. Ou seja, até junho de 2025.

“Essas mudanças já eram anseio de muitas pessoas em Vitória, principalmente os moradores da região da Enseada, da Praia do Canto e da Ilha do Boi, que estavam insatisfeitos com o andamento do trânsito. As obras vão começar na segunda-feira (3) pela Avenida Desembargador Santos Neves e, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento (Sedec), vamos atuar nos principais eixos de deslocamento da cidade”, diz Gustavo.

No conjunto de obras da região, a Rua Almirante Soído terá seu fluxo invertido entre a Dukla de Aguiar e a Praça do Cauê. Ao mesmo tempo, rotatórias, como a das ruas Eurico de Aguiar e da própria Almirante Soído, serão retiradas para facilitar o fluxo nas áreas que vão contar com mudanças. O projeto, de acordo com a Secretaria de Obras, ainda prevê a criação de vagas de estacionamento na Rua Pinto Aleixo.

Mudanças na região da Ilha do Boi e Ilha do Frade

Segundo Gustavo Perin, a região da Ilha do Boi e da Ilha do Frade também vão contar com mudanças significativas para melhoria do fluxo dp trânsito na região.

“Faremos um novo acesso à Ilha do Boi. Com ele, veículos que descem da Terceira Ponte poderão ter uma rota direta com a Avenida Humberto Martins de Paula. Para isso, faremos uma abertura na lateral do Monumento ao Imigrante, em concordância com a Rua José Miranda Machado e com a Rua Marília Scarton, que serão de mão dupla com o andamento do projeto”, explica Gustavo.

“Já na Praia do Canto, depois do posto de gasolina na Saturnino de Brito teremos a criação de faixa de retenção para acesso à Rua Moacir Avidos. Além disso, para diminuir os gargalos, ao longo da Américo Buaiz, nos dois sentidos, vamos fazer o recuo das baías de ônibus, deixando as três faixas livres para trânsito”, detalha o secretário.

De acordo com Gustavo, as obras serão feitas, preferencialmente no período noturno, quando o fluxo de veículos é menor na Capital. "Todas as regiões em obras vão contar com ações de conscientização aos motoristas referentes às mudanças, com auxílio de placas e agentes de trânsito", conclui Perin.

