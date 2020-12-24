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Acidente

Carro cai em córrego às margens da Rodovia do Contorno, em Cariacica

O Corpo de Bombeiros não tem certeza se havia apenas o motorista no carro, mas acredita que o condutor tenha saído do veículo sozinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 09:49

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 09:49

Carro destruiu barreira de proteção da Rodovia do Contorno e caiu dentro de córrego, em Cariacicaa
Carro caiu dentro de córrego às margens da Rodovia do Contorno Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um carro caiu dentro de um córrego, às margens da Rodovia do Contorno, na madrugada desta quinta-feira (24), em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 3 horas da manhã, no quilômetro 289 da rodovia, na altura do bairro Flexal. Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local, mas ninguém foi encontrado.
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, esteve no local do acidente na manhã desta quinta (24) e encontrou uma equipe de mergulho ainda em busca do motorista ou de outros possíveis ocupantes do veículo. O Corpo de Bombeiros não tem certeza se havia apenas o motorista no carro, mas acredita que o condutor tenha saído do veículo sozinho. 
Carro destruiu barreira de proteção da Rodovia do Contorno e caiu dentro de córrego, em Cariacicaa
Carro destruiu barreira de proteção e caiu dentro de córrego Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O que se sabe até o momento é que o carro perdeu o controle, destruiu a mureta de proteção da pista e desceu por uma ribanceira até chegar ao córrego. O veículo ficou completamente destruído. Uma equipe da Eco101, concessionária que administra a rodovia, também esteve no local e o carro já foi removido.
Carro destruiu barreira de proteção da Rodovia do Contorno e caiu dentro de córrego, em Cariacicaa
Carro ficou completamente destruído. Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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