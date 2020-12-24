Carro cai em córrego às margens da Rodovia do Contorno, em Cariacica

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, esteve no local do acidente na manhã desta quinta (24) e encontrou uma equipe de mergulho ainda em busca do motorista ou de outros possíveis ocupantes do veículo. O Corpo de Bombeiros não tem certeza se havia apenas o motorista no carro, mas acredita que o condutor tenha saído do veículo sozinho.