Em busca por respeito!

Caminhada forma 'onda azul' pela conscientização sobre o autismo em Camburi

De acordo com os organizadores, entre 5 mil e 6 mil pessoas participaram do tradicional evento, na manhã deste domingo (6)

2 min de leitura min de leitura

Caminhada em conscientização do autismo reuniu milhares de pessoas em Camburi. (Lenina Ottoni/Divulgação)

A tradicional caminhada em prol da conscientização e apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) movimentou a Praia de Camburi, em Vitória, neste domingo (6). O evento acontece todos os anos promovido pela Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes) para, além de discutir o tema com a sociedade, também lutar pelo direito de pessoas com TEA.

De acordo com os organizadores, entre 5 mil a 6 mil pessoas participaram da caminhada. Além de famílias e grupos vindos de diversas regiões capixabas — entre elas São Mateus, Aracruz, Jerônimo Monteiro, Irupi, Guaçuí, Domingos Martins, Viana e Cariacica —, estiveram presentes pessoas de outros Estados, como Pará e Rio Grande do Sul, segundo a Amaes. A concentração em frente ao Píer de Iemanjá formou uma "onda azul", cor símbolo da causa, em um clima de união, amor, esperança e empatia.

O evento também contou com animação feita pela banda da Guarda Municipal de Vitória, que, sobre o trio elétrico, deu ritmo à caminhada com música e alto astral. No ponto final do percurso, em frente ao antigo Hotel Aruan, as crianças foram recebidas com brincadeiras, pipoca, algodão doce, picolés e atividades de recreação.

A presidente da Amaes, Pollyana Paraguassú, agradeceu a participação do público e ressaltou a força das famílias atípicas, além do apoio de parceiros, amigos e patrocinadores. Ela também destacou a importância da Lei Berenice Piana (nº 12.764/2012) como marco na luta por direitos e inclusão.

“Minha gratidão às mães, às famílias. São elas que fazem tudo isso acontecer. Nós, famílias, somos o motor dessa transformação. Que possamos caminhar juntos por mais um ano, fortalecendo a luta por políticas públicas que tornem nossos filhos cada vez mais visíveis, tirando-os da invisibilidade. Que hoje seja um marco dessa afirmação — não apenas como pais, mães e familiares, mas como seres humanos", disse a presidente da Amaes.

Caminhada da Amaes em conscientização do autismo reúne milhares de pessoas na Praia de Camburi neste domingo Tela cheia 1 de 7

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta