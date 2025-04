Cada criança tem seu tempo?

Os primeiros anos de vida são essenciais para a formação do cérebro infantil. A neuroplasticidade – capacidade do cérebro de se modificar em resposta a experiências – é mais intensa na primeira infância. Isso significa que intervenções precoces podem fazer uma diferença significativa para crianças com atrasos no desenvolvimento da linguagem, da cognição ou da coordenação motora. A recomendação das entidades médicas é que qualquer suspeita de atraso seja investigada o mais cedo possível, pois quanto antes uma intervenção é realizada, melhores são os resultados a longo prazo.