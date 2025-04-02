Até crianças de 7 anos terão aulas de educação financeira no ES

No final do programa, a recompensa por tanta dedicação: cada estudante vai ganhar um cofrinho e um livro infantil para incentivar a economia no seu dia a dia. O objetivo do projeto é estimular comportamentos que auxiliem na criação de bons hábitos financeiros e de cidadania, por meio de uma linguagem lúdica e acessível para os mais de 10,6 mil estudantes que vão fazer parte do programa. Ao todo, serão 380 turmas impactadas.