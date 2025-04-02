Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Até crianças de 7 anos terão aulas de educação financeira no ES

Cada estudante vai ganhar um cofrinho e um livro infantil para incentivar a economia no seu dia a dia

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

02 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Finanças, campeonato, investimentos, jogo, orçamento, educação financeira
O objetivo do projeto é estimular comportamentos que auxiliem na criação de bons hábitos financeiros e de cidadania Crédito: Shutterstock
Crianças de 7 a 10 anos de 49 escolas da rede municipal da Serra terão aulas de educação financeira em diversas disciplinas ao longo de 2025. Até o final do ano letivo, os estudantes do ensino fundamental I vão lidar com valores que não se restringem às finanças: eles aprenderão também noções de cooperação, participação, autoconhecimento e senso de comunidade.
No final do programa, a recompensa por tanta dedicação: cada estudante vai ganhar um cofrinho e um livro infantil para incentivar a economia no seu dia a dia. O objetivo do projeto é estimular comportamentos que auxiliem na criação de bons hábitos financeiros e de cidadania, por meio de uma linguagem lúdica e acessível para os mais de 10,6 mil estudantes que vão fazer parte do programa. Ao todo, serão 380 turmas impactadas.

Veja Também

Gigante da Educação do ES faz parceria com Hospital Sírio-Libanês (SP)

Ovelha dá à luz e surpreende produtor rural no interior do ES

Para a secretária municipal de Educação, Mayara Candido, o projeto desperta nos estudantes o interesse por um tema com o qual eles vão lidar por toda a vida.
“A educação financeira é um dos temas transversais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e levá-la para as crianças é muito importante. Falar de educação financeira não é só falar de recursos financeiros, mas também é de sonhos, necessidades e desejos. É algo que engaja os nossos estudantes”, ressalta a secretária.
A iniciativa faz parte do programa Financinhas nas Escolas, que tem como objetivo introduzir a educação financeira na infância para estudantes do ensino fundamental I, e é desenvolvido pelo Instituto Sicoob, com quem o município firmou uma parceria.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Cassação de títulos de ditadores na Ufes: a ironia (e a polêmica) da data

O ES superinteligente: quantos capixabas têm QI acima da média?

O setor da economia do ES que faturou R$ 5,1 bilhões em apenas um ano

Rosário rezado pelo frei Gilson provoca conflito em igreja no ES

Fundada há 104 anos, tradicional loja da Praia do Canto fecha as portas

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

dinheiro Educação Serra Educação Financeira Sicoob ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados