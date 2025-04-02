Até crianças de 7 anos terão aulas de educação financeira no ES

Crianças de 7 a 10 anos de 49 escolas da rede municipal da Serra
terão aulas de educação financeira em diversas disciplinas ao longo de 2025. Até o final do ano letivo, os estudantes do ensino fundamental I vão lidar com valores que não se restringem às finanças: eles aprenderão também noções de cooperação, participação, autoconhecimento e senso de comunidade.
No final do programa, a recompensa por tanta dedicação: cada estudante vai ganhar um cofrinho e um livro infantil para incentivar a economia no seu dia a dia. O objetivo do projeto é estimular comportamentos que auxiliem na criação de bons hábitos financeiros e de cidadania, por meio de uma linguagem lúdica e acessível para os mais de 10,6 mil estudantes que vão fazer parte do programa. Ao todo, serão 380 turmas impactadas.
Para a secretária municipal de Educação
, Mayara Candido, o projeto desperta nos estudantes o interesse por um tema com o qual eles vão lidar por toda a vida.
“A educação financeira é um dos temas transversais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e levá-la para as crianças é muito importante. Falar de educação financeira não é só falar de recursos financeiros, mas também é de sonhos, necessidades e desejos. É algo que engaja os nossos estudantes”, ressalta a secretária.
A iniciativa faz parte do programa Financinhas nas Escolas, que tem como objetivo introduzir a educação financeira na infância para estudantes do ensino fundamental I, e é desenvolvido pelo Instituto Sicoob, com quem o município firmou uma parceria.