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Leonel Ximenes

O ES superinteligente: quantos capixabas têm QI acima da média?

Dados são da entidade que congrega pessoas com altas capacidades intelectuais

Publicado em 31 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

31 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Entidade considera superinteligente quem tem QI acima de 98% da população em geral
Entidade considera superinteligente quem tem QI acima de 98% da população em geral Crédito: Pixabay
Espírito Santo tem 33 pessoas consideradas superinteligentes, ou seja, com QI acima da média. O Estado ocupa o 11º lugar no ranking do país, que tem 3 mil indivíduos com esse atributo, segundo dados da Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no país e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo.
A entidade congrega pessoas com altas capacidades intelectuais, tendo como único requisito de ingresso possuir QI acima de 98% da população em geral, comprovado por teste referendado de inteligência.
Segundo os números de abril de 2024, do total de pessoas identificadas no Brasil, São Paulo lidera o ranking, com 1.369 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 335 pessoas; Minas Gerais, com 240; Paraná, com 229; e Distrito Federal, com 190.
Rio Grande do Sul (128), Santa Catarina (103), Bahia (87), Goiás (42) e Ceará (34) estão à frente do Espírito Santo. Em 2022, o Brasil havia alcançado 2 mil superinteligentes. Desde então, ao menos mais mil superinteligentes foram identificados no país.

MENORES SUPERINTELIGENTES

Do total de superinteligentes classificados pela Associação Mensa Brasil, cerca de 23% são menores de idade, somando 699 crianças e adolescentes. Os identificados mais novos atualmente pela Mensa Brasil têm 2 e 3 anos de idade.
Para ser aprovado e se associar à Mensa, o candidato precisa fazer mais de 130 pontos no teste de QI - a média no Brasil é de pouco mais de 83 pontos. A próxima rodada de testes deve ocorrer em novembro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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