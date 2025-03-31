O ES superinteligente: quantos capixabas têm QI acima da média?

Entidade considera superinteligente quem tem QI acima de 98% da população em geral Crédito: Pixabay

Espírito Santo tem 33 pessoas consideradas superinteligentes, ou seja, com QI acima da média. O Estado ocupa o 11º lugar no ranking do país, que tem 3 mil indivíduos com esse atributo, segundo dados da Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no país e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo.

A entidade congrega pessoas com altas capacidades intelectuais, tendo como único requisito de ingresso possuir QI acima de 98% da população em geral, comprovado por teste referendado de inteligência.

Segundo os números de abril de 2024, do total de pessoas identificadas no Brasil, São Paulo lidera o ranking, com 1.369 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 335 pessoas; Minas Gerais, com 240; Paraná, com 229; e Distrito Federal, com 190.

Rio Grande do Sul (128), Santa Catarina (103), Bahia (87), Goiás (42) e Ceará (34) estão à frente do Espírito Santo. Em 2022, o Brasil havia alcançado 2 mil superinteligentes. Desde então, ao menos mais mil superinteligentes foram identificados no país.

MENORES SUPERINTELIGENTES

Do total de superinteligentes classificados pela Associação Mensa Brasil, cerca de 23% são menores de idade, somando 699 crianças e adolescentes. Os identificados mais novos atualmente pela Mensa Brasil têm 2 e 3 anos de idade.