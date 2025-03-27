Cassação de títulos de ditadores na Ufes: a ironia (e a polêmica) da data

Castelo Branco (no alto) e Emílio Garrastazu Médici terão seus títulos de Doutor Honoris Causa anulados pela Ufes Crédito: Ricardo Medeiros e Arquivo Nacional

Mas o golpe não aconteceu no dia 31 de março? Por que a Ufes marcou a data para 1º de abril? Na realidade, as duas datas contêm uma polêmica e uma ironia.

A polêmica: até hoje, às vésperas dos 61 anos da vitória do golpe militar no Brasil, historiadores, políticos e militares não se entendem sobre a real data do marco inicial da violação da democracia no país.

Políticos de direita e militares, principalmente, sustentam que o “movimento militar” ou “revolução” (dificilmente eles admitem o termo “ditadura”) ocorreu no dia 31 de março; na realidade, começou na madrugada desse dia para 1º de abril.

Castelo Branco (à esquerda) na cerimônia em que recebe o título de Doutor Honoris Causa da Ufes Crédito: Arquivo/Ufes

Por outro lado, políticos, historiadores e adeptos de esquerda, de uma forma geral, apontam que a data correta é 1º de abril, consagrado como o Dia da Mentira. Mais que uma precisão temporal, o que eles pretendem evidenciar é que as promessas dos militares não passaram de um engodo, de uma enganação, que acabou levando o povo brasileiro a amargar 21 anos de ditadura militar com seu cardápio de censura, repressão e mortes.

POR QUE OS TÍTULOS SERÃO CASSADOS

Doutor Honoris Causa foi aprovada no dia 27 de fevereiro pelo Conselho Universitário da A cassação dos títulos defoi aprovada no dia 27 de fevereiro pelo Conselho Universitário da Ufes , órgão que também definiu a data da sessão solene.

O relatório da Comissão da Verdade da universidade federal já havia sugerido, em 2017, que a Ufes efetivasse a cassação como uma das medidas a serem tomadas a partir das revelações que o documento trouxe.

A cassação das honrarias é uma resposta a um procedimento administrativo do Ministério Público Federal (MPF) de 2024 que solicitou que a Ufes revogasse os títulos e tomasse outras providências sugeridas pela Comissão da Verdade.

O Conselho Universitário também é o realizador da sessão que será realizada no Cine Metrópolis, no campus de Goiabeiras da Ufes, às 9h. A entrada é gratuita.