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Leonel Ximenes

Cassação de títulos de ditadores na Ufes: a ironia (e a polêmica) da data

Dois ex-presidentes e um ex-ministro da ditadura militar terão suas honrarias revogadas em sessão solene na universidade

Publicado em 27 de Março de 2025 às 16:17

Públicado em 

27 mar 2025 às 16:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ufes anula títulos concedidos a dois ex-presidentes da época da Ditadura Militar: Castelo Branco e Emílio Médici
Castelo Branco (no alto) e Emílio Garrastazu Médici terão seus títulos de Doutor Honoris Causa anulados pela Ufes Crédito: Ricardo Medeiros e Arquivo Nacional
Está marcada para a próxima terça-feira, dia 1º de abril, na Ufes, a sessão solene de cassação dos títulos de Doutor Honoris Causa dos ex-presidentes Emílio Garrastazu Médici e Humberto de Alencar Castelo Branco, e também do ex-ministro da Educação Rubem Carlos Ludwig, todos integrantes da ditadura militar que governou o Brasil de 1964 a 1985.
Mas o golpe não aconteceu no dia 31 de março? Por que a Ufes marcou a data para 1º de abril? Na realidade, as duas datas contêm uma polêmica e uma ironia.

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A polêmica: até hoje, às vésperas dos 61 anos da vitória do golpe militar no Brasil, historiadores, políticos e militares não se entendem sobre a real data do marco inicial da violação da democracia no país.
Políticos de direita e militares, principalmente, sustentam que o “movimento militar” ou “revolução” (dificilmente eles admitem o termo “ditadura”) ocorreu no dia 31 de março; na realidade, começou na madrugada desse dia para 1º de abril.
Castelo Branco (à esquerda) na cerimônia em que recebe o título de Doutor Honoris Causa da Ufes
Castelo Branco (à esquerda) na cerimônia em que recebe o título de Doutor Honoris Causa da Ufes Crédito: Arquivo/Ufes
Por outro lado, políticos, historiadores e adeptos de esquerda, de uma forma geral, apontam que a data correta é 1º de abril, consagrado como o Dia da Mentira. Mais que uma precisão temporal, o que eles pretendem evidenciar é que as promessas dos militares não passaram de um engodo, de uma enganação, que acabou levando o povo brasileiro a amargar 21 anos de ditadura militar com seu cardápio de censura, repressão e mortes.

POR QUE OS TÍTULOS SERÃO CASSADOS

A cassação dos títulos de Doutor Honoris Causa foi aprovada no dia 27 de fevereiro pelo Conselho Universitário da Ufes, órgão que também definiu a data da sessão solene.

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A quem interessa destruir a nossa democracia?

O relatório da Comissão da Verdade da universidade federal já havia sugerido, em 2017, que a Ufes efetivasse a cassação como uma das medidas a serem tomadas a partir das revelações que o documento trouxe.
A cassação das honrarias é uma resposta a um procedimento administrativo do Ministério Público Federal (MPF) de 2024 que solicitou que a Ufes revogasse os títulos e tomasse outras providências sugeridas pela Comissão da Verdade.
O Conselho Universitário também é o realizador da sessão que será realizada no Cine Metrópolis, no campus de Goiabeiras da Ufes, às 9h. A entrada é gratuita.
Mas o que importa dizer mesmo é o seguinte: ditadura nunca mais!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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