Livro resgata a luta de um jornal que ousou enfrentar a ditadura no ES

Abaixo a ditadura! Sempre! A jornalista e escritora Elaine Dal Gobbo lança neste sábado (15) o livro “Jornal Ferramenta – a comunicação popular na luta contra a ditadura no Espírito Santo”, obra que resgata a história do “Ferramenta”, jornal da Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória
criado em 1977.
O livro, que será lançado às 19h, no Triplex Vermelho, no Centro de Vitória
, em frente à Praça Costa Pereira, é resultado da dissertação de mestrado da jornalista na Ufes, onde a autora, em um estudo inédito, resgatou a história do “Ferramenta” de 1977 a 1985, período que vai da sua criação até o fim da ditadura militar.
“O ‘Ferramenta’ cumpriu um importante papel no contexto da ditadura, mas infelizmente estava esquecido”, destaca a autora, que conseguiu fazer o resgate histórico de um veículo que marcou época na imprensa alternativa do Espírito Santo durante os anos duros do regime militar.
Criado pela Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória, o Ferramenta era feito pelos trabalhadores para os trabalhadores como instrumento de formação cidadã, mobilização por direitos e contra a ditadura.
Um dos principais expoentes do veículo foi o padre francês Gabriel Félix Roger Maire, que coordenou o jornal de 1980, quando chegou ao Brasil, até 1989, quando foi assassinado. O lançamento contará com uma roda de conversa com a autora e antigos e atuais integrantes da Pastoral. Também haverá apresentação musical da cantora popular Raquel Passos.
O livro “Jornal Ferramenta – a comunicação popular na luta contra a ditadura no Espírito Santo” foi publicado pela Editora NPC e custa R$ 30 (preço de lançamento).