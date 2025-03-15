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Leonel Ximenes

Livro resgata a luta de um jornal que ousou enfrentar a ditadura no ES

Veículo foi publicado pela Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória de 1977 a 1985

Publicado em 15 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

15 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A jornalista e escritora Elaine Dal Gobbo e seu livro que será lançado neste sábado (15)
A jornalista e escritora Elaine Dal Gobbo e seu livro que será lançado neste sábado (15) Crédito: Divulgação
Abaixo a ditadura! Sempre! A jornalista e escritora Elaine Dal Gobbo lança neste sábado (15) o livro “Jornal Ferramenta – a comunicação popular na luta contra a ditadura no Espírito Santo”, obra que resgata a história do “Ferramenta”, jornal da Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória criado em 1977.
O livro, que será lançado às 19h, no Triplex Vermelho, no Centro de Vitória, em frente à Praça Costa Pereira, é resultado da dissertação de mestrado da jornalista na Ufes, onde a autora, em um estudo inédito, resgatou a história do “Ferramenta” de 1977 a 1985, período que vai da sua criação até o fim da ditadura militar.
“O ‘Ferramenta’ cumpriu um importante papel no contexto da ditadura, mas infelizmente estava esquecido”, destaca a autora, que conseguiu fazer o resgate histórico de um veículo que marcou época na imprensa alternativa do Espírito Santo durante os anos duros do regime militar.
Ações como essa devem ser resgatadas, pois fazem parte principalmente da história das camadas populares e devem servir de exemplo para nós, que ainda hoje temos que lutar contra diversas opressões e contra os defensores da barbárie que foi o golpe militar, que querem que isso se repita
Elaine Dal Gobbo - Jornalista e escritora
Criado pela Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória, o Ferramenta era feito pelos trabalhadores para os trabalhadores como instrumento de formação cidadã, mobilização por direitos e contra a ditadura.
O livro “Jornal Ferramenta
O livro “Jornal Ferramenta" é resultado da dissertação de mestrado da jornalista na Ufes Crédito: Divulgação
Um dos principais expoentes do veículo foi o padre francês Gabriel Félix Roger Maire, que coordenou o jornal de 1980, quando chegou ao Brasil, até 1989, quando foi assassinado. O lançamento contará com uma roda de conversa com a autora e antigos e atuais integrantes da Pastoral. Também haverá apresentação musical da cantora popular Raquel Passos.
O livro “Jornal Ferramenta – a comunicação popular na luta contra a ditadura no Espírito Santo” foi publicado pela Editora NPC e custa R$ 30 (preço de lançamento).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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