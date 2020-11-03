Cachoeiro não vai retomar aulas presenciais na rede municipal em 2020

Sala de aula vazia Crédito: Freepik

As aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , não vão ser retomadas em 2020, seguindo suspensas até o fim do ano. A decisão  tomada em conjunto com Conselho Municipal de Educação  foi publicada nesta terça-feira (3), no Diário Oficial do município.

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim explicou que a medida considera que o retorno das atividades nas escolas, neste momento, pode contribuir para um agravamento do cenário epidemiológico da Covid-19 no município. Por enquanto, o ano letivo de 2020 segue com atividades pedagógicas remotas.

De acordo com a prefeitura, a medida também atende à recomendação do Conselho Municipal de Educação, que tem entre seus membros representantes de pais de alunos, educadores e outros públicos da comunidade escolar.

A prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Educação trabalha na reorganização curricular das escolas municipais, com o objetivo de identificar os conteúdos e habilidades trabalhadas com os alunos de cada ano no período de atividades pedagógicas à distância.

A intenção é que os profissionais da educação tenham uma base atualizada do que ainda precisa ser trabalhado e reforçado em 2020 e aplicados no próximo ano letivo.

OUTRAS ATIVIDADES SUSPENSAS

Também continuam suspensas até o dia 31 de dezembro as atividades dos projetos esportivos educacionais e sociais públicos. No entanto, este retorno pode ser antecipado caso a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estabeleça normas sanitárias disciplinando essas atividades.