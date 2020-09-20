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Bolão de Colatina acerta a quina da Mega e leva mais de R$ 88 mil

A aposta foi realizada em uma lotérica no Centro da cidade e faturou parte do prêmio no sorteio deste sábado (19). Os apostadores acertaram cinco dos seis números do concurso 2301

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 14:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 14:53
Mega Sena
Bolão de Colatina acerta a quina da Mega e leva mais de R$ 88 mil Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil
Uma aposta realizada em uma lotérica no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, faturou parte do prêmio da Mega-Sena, no sorteio deste sábado (19). A aposta contemplada foi de um bolão. Os apostadores acertaram cinco, dos seis números do concurso 2301 e garantiram a quantia de R$ 88.592,39. Como ninguém acertou os seis números, 66 apostas de todo o país dividiram o prêmio da quina.
De acordo com o detalhamento das apostas ganhadoras, o bolão de Colatina, que tinha 29 cotas, acertou os cinco números do sorteio com uma combinação de 7 dezenas. Nesse caso, a probabilidade de acerto é de 1 em 7,1 milhões para a Sena e e 1 em 44,9 mil para a quina.
Para se ter uma ideia, nas apostas tradicionais, que é quando o apostador escolhe uma combinação de seis números, com investimento de R$ 4,50, as chances de acerto são de uma em 50 milhões na sena, seguido de 1 em 154 mil na quina e 1 em 2 mil na quadra.

COMO FUNCIONA O BOLÃO?

Os bolões são organizados pelas próprias lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal. São apostas em grupo com preço mínimo estipulado em R$ 10 no caso da Mega-Sena. A cota mínima obrigatória por participante é de R$ 5. Nessa modalidade, pode existir uma taxa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O bolão da Mega-Sena permite de duas a 100 cotas. Em cada bolão, é possível fazer dez apostas diferentes.

MEGA ACUMULADA

O prêmio de R$ 36 milhões do concurso 2301 da Mega-Sena acumulou. Em sorteio realizado em São Paulo, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas pela Caixa. Por conta disso, o próximo sorteio terá uma premiação prevista de R$ 43 milhões.

17-18-35-36-47-52

DEZENAS SORTEADAS NO CONCURSO 2301 DA MEGA-SENA
O concurso 2302 está marcado para a próxima quarta-feira (23).

CAPIXABAS COM SORTE

No mesmo sorteio da Mega realizado neste sábado sábado (19), outras 62 apostas do Espírito Santo foram premiadas. Os apostadores acertaram quatro dos seis números do concurso 2301.

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