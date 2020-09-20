Bolão de Colatina acerta a quina da Mega e leva mais de R$ 88 mil Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil

R$ 88.592,39. Como ninguém acertou os seis números, 66 apostas de todo o país dividiram o prêmio da quina. Uma aposta realizada em uma lotérica no Centro de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, faturou parte do prêmio da Mega-Sena, no sorteio deste sábado (19). A aposta contemplada foi de um bolão. Os apostadores acertaram cinco, dos seis números do concurso 2301 e garantiram a quantia de. Como ninguém acertou os seis números, 66 apostas de todo o país dividiram o prêmio da quina.

De acordo com o detalhamento das apostas ganhadoras, o bolão de Colatina, que tinha 29 cotas, acertou os cinco números do sorteio com uma combinação de 7 dezenas. Nesse caso, a probabilidade de acerto é de 1 em 7,1 milhões para a Sena e e 1 em 44,9 mil para a quina.

Para se ter uma ideia, nas apostas tradicionais, que é quando o apostador escolhe uma combinação de seis números, com investimento de R$ 4,50, as chances de acerto são de uma em 50 milhões na sena, seguido de 1 em 154 mil na quina e 1 em 2 mil na quadra.

COMO FUNCIONA O BOLÃO?

Os bolões são organizados pelas próprias lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal. São apostas em grupo com preço mínimo estipulado em R$ 10 no caso da Mega-Sena. A cota mínima obrigatória por participante é de R$ 5. Nessa modalidade, pode existir uma taxa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O bolão da Mega-Sena permite de duas a 100 cotas. Em cada bolão, é possível fazer dez apostas diferentes.

MEGA ACUMULADA

O prêmio de R$ 36 milhões do concurso 2301 da Mega-Sena acumulou. Em sorteio realizado em São Paulo, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas pela Caixa. Por conta disso, o próximo sorteio terá uma premiação prevista de R$ 43 milhões.

17-18-35-36-47-52 DEZENAS SORTEADAS NO CONCURSO 2301 DA MEGA-SENA

O concurso 2302 está marcado para a próxima quarta-feira (23).

CAPIXABAS COM SORTE