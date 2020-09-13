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Sorteio especial da Independência

Duas apostas feitas no ES estão entre as ganhadoras da Lotofácil

Ao todo, 50 apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil da Independência e vão levar R$ 2,4 milhões cada uma

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 09:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 09:17
Apostas da Lotofácil
Apostas premiadas no ES foram feitas em Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Caixa
Duas apostas simples realizadas no Espírito Santo estão entre as que acertaram as 15 dezenas do sorteio da Lotofácil da Independência, realizado na noite de sábado (13), em São Paulo.  De acordo com a Caixa Econômica Federal, 50 apostas de todo o país vão dividir o prêmio principal de quase R$ 125 milhões. 
No Estado, as duas apostas vencedoras foram feitas em Vila Velha, na Grande Vitória, e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Cada uma vai levar R$ 2.499.998,20.  
Lotofácil da Independência
Lotofácil da Independência Crédito: Caixa Econômica
Os números sorteados do concurso 2030 foram 02-03-04-05-06-09-10-12-14-15-17-19-22-23-25. Assim como nos demais concursos especiais, o prêmio principal oferecido não acumula.
A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, a ser realizado no dia 14,  é R$ 1.500.000,00. 

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