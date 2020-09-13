Duas apostas feitas no ES estão entre as ganhadoras da Lotofácil

Duas apostas simples realizadas no Espírito Santo estão entre as que acertaram as 15 dezenas do sorteio da Lotofácil da Independência, realizado na noite de sábado (13), em São Paulo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 50 apostas de todo o país vão dividir o prêmio principal de quase R$ 125 milhões.
No Estado, as duas apostas vencedoras foram feitas em Vila Velha, na Grande Vitória, e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Cada uma vai levar R$ 2.499.998,20.
Os números sorteados do concurso 2030 foram 02-03-04-05-06-09-10-12-14-15-17-19-22-23-25. Assim como nos demais concursos especiais, o prêmio principal oferecido não acumula.
A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, a ser realizado no dia 14, é R$ 1.500.000,00.