Quatro apostas do Espírito Santo são premiadas na Lotofácil

Lotofácil Crédito: seujornal.com

Quatro capixabas tiraram a sorte grande e acertaram as 15 dezenas sorteadas na Lotofácil. O prêmio é referente ao concurso 2034 e foi sorteado nesta quinta-feira (17). Cada apostador vai ganhar R$ 10.712,22.

O valor baixo do prêmio, se comparado aos últimos concursos, é justificado pela quantidade de apostas vencedoras. No total, 103 pessoas acertaram o prêmio máximo. Os números sorteados foram 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22 e 24.

A estimativa de prêmio para o concurso 2035, que será sorteado nesta sexta-feira (18), é de R$ 1,5 milhão.