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103 ganhadores no total

Quatro apostas do Espírito Santo são premiadas na Lotofácil

Os números sorteados foram 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22 e 24.

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 09:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 09:26
Lotofácil
Lotofácil Crédito: seujornal.com
Quatro capixabas tiraram a sorte grande e acertaram as 15 dezenas sorteadas na Lotofácil. O prêmio é referente ao concurso 2034 e foi sorteado nesta quinta-feira (17). Cada apostador vai ganhar R$ 10.712,22.
O valor baixo do prêmio, se comparado aos últimos concursos, é justificado pela quantidade de apostas vencedoras. No total, 103 pessoas acertaram o prêmio máximo. Os números sorteados foram 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22 e 24.
A estimativa de prêmio para o concurso 2035, que será sorteado nesta sexta-feira (18), é de R$ 1,5 milhão.
Apostas ganhadoras do concurso 2034 da Lotofácil
Apostas ganhadoras do concurso 2034 da Lotofácil Crédito: Reprodução / Caixa Econômica Federal

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