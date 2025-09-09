Unidade autorizada

Aulas retomadas em escola de Vila Velha onde crianças passaram mal

A Secretaria de Saúde informou que autorizou a retomada das atividades após resultados iniciais apontarem "resultados satisfatórios"

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:15

Foram retomadas nesta terça-feira (9) as aulas na escola particular do bairro Glória, em Vila Velha, que havia suspendido as atividades após cerca de 20 crianças apresentarem sintomas como vômito, diarreia e febre na última sexta (5). A Secretaria Municipal de Saúde informou que a análise inicial descartou a presença de vírus que afetam o sistema gastrointestinal (como Adenovírus, Norovírus e Rotavírus) e não foi identificada contaminação na água consumida na unidade.



A secretaria explicou que o retorno das aulas foi autorizado após a apresentação do laudo satisfatório da água e da avaliação de itens como a cozinha, o armazenamento, a validade e a procedência dos alimentos. As demais análises seguem em andamento no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) — que é o responsável pela conclusão da investigação, segundo a pasta.

O que diz a escola

No dia em que as atividades foram suspensas, a diretora da instituição informou ao repórter Felipe Sena, de A Gazeta, que os primeiros sintomas surgiram na tarde de quinta-feira (4). “Quando começaram os sintomas, entramos em contato com os pais para que buscassem os filhos. Suspendemos as aulas como medida de segurança para apurar o que aconteceu”, explicou Jeneffer Schmidt.

Segundo ela, cerca de 170 pessoas almoçaram na escola no dia em que os casos foram registrados, mas dois estudantes que passaram mal não chegaram a se alimentar na instituição. Segundo a diretora, não houve novos casos após os atendimentos iniciais e a escola seguiu colaborando com as investigações.

