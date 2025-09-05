Investigação

Escola particular em Vila Velha suspende aulas após 20 crianças passarem mal

Alunos, com idades entre três e seis anos, foram levados a hospitais com vômito, diarreia e febre; Vigilância Sanitária Municipal apura o caso

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:58

Pronto-Atendimento (PA) da Glória, para onde algumas crianças foram levadas Crédito: Reprodução | Google Street View

Uma escola particular no bairro Glória, em Vila Velha, suspendeu as aulas nesta sexta-feira (5) após cerca de 20 crianças apresentarem sintomas como vômito, diarreia e febre. Algumas delas, com idades entre três e seis anos, precisaram ser levadas para o Pronto Atendimento (PA) do bairro e hospitais particulares. Todas já receberam alta. A instituição informou que acionou a Vigilância Sanitária Municipal, que esteve no local para investigar a causa do surto.

Pais de alunos relataram o ocorrido à reportagem de A Gazeta. A assistente administrativa Priscila Brandão, mãe de uma menina de três anos, disse que a filha chegou em casa bastante debilitada.

Ela estava mole e vomitando. Entendo que já tinha vomitado mais vezes do que relataram. Os médicos disseram que provavelmente é algo relacionado à água ou comida estragada Priscila Brandão Assistente administrativa, mãe de aluna

A cirurgiã-dentista Laíza Brito, mãe de outra aluna, contou que encontrou um cenário de emergência no hospital para onde a filha foi levada. “Tinha criança no oxigênio, com monitor de saturação, e algumas foram direto para medicação sem passar pelo consultório. Foi desesperador”, relatou. Segundo ela, outros pais também coletaram material para exames. "A Vigilância Sanitária estava no hospital e entregou kits de coleta. Estamos aguardando os resultados para saber o que aconteceu", disse.

O que diz a escola

A diretora da instituição, Jeneffer Schmidt, informou que os primeiros sintomas surgiram na tarde de quinta-feira (4). “Quando começaram os sintomas, entramos em contato com os pais para que buscassem seus filhos. Suspendemos as aulas como medida de segurança para apurar o que aconteceu”, explicou.

Segundo ela, cerca de 170 pessoas almoçaram na escola no dia em que os casos foram registrados, mas dois estudantes que passaram mal não chegaram a se alimentar na instituição. “Estamos trabalhando com hipóteses, sendo uma delas a gastroenterite viral, mas queremos descartar todas as possibilidades com responsabilidade", acrescentou.

Ela disse ainda que amostras de água já foram enviadas para análise e que não houve novos casos após os atendimentos iniciais.

Depois que a Vigilância Sanitária tiver um resultado, vamos divulgar esse relatório para os pais. Fazemos controle de fornecedores e alimentos, troca dos filtros de água e outras medidas sanitárias. Todas as crianças atendidas já receberam alta Jeneffer Schmidt Diretora da escola

Jeneffer reforçou que a escola está colaborando com as apurações. “Estamos muito satisfeitos com o retorno da Vigilância Sanitária. Temos toda a documentação em dia, mas é fundamental aguardarmos o laudo oficial.”

A Prefeitura de Vila Velha foi procurada para informar sobre a atuação da Vigilância Sanitária Municipal e o atendimento médico prestado às crianças levadas ao PA da Glória, mas não respondeu até a publicação desta matéria.



