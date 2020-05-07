Atores usam mímica para organizar fila em banco de Cariacica

Os atores interagem com as pessoas nas filas dos bancos para ajudá-las a manter o distanciamento Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica

Atores estão fazendo performances em estilo "clown", usando mímica, para ajudar a organizar a fila na Caixa Econômica Federal em Cariacica , na Grande Vitória . Os artistas interagem de forma lúdica com as pessoas que estão na fila em busca do auxílio emergencial de R$ 600.

A ação dos artistas do projeto "Cultura em Redes", da Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica (Semcult), foi realizada pela primeira vez na quarta-feira (6) e será estendida para esta quinta (7) e sexta (8).

A proposta é disseminar informações e alertas sobre a pandemia do coronavírus usando a força do teatro. Além disso, os atores estarão distribuindo folhetos informativos na fila sobre como se proteger da Covid-19

"Decidimos criar algumas cenas curtas e rápidas dessas situações para ambientar as pessoas. A partir da reação delas, a gente sentia o quanto elas estavam dispostas a apreciar e a interagir. A recepção foi fantástica e muito alegre", avaliou o ator João Vitta.

Para o artista, a performance provou que a arte pode alertar a população por meio da sensibilidade.

Além do distanciamento, os artistas também mostram como utilizara máscara corretamente Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica

"Colocamos uma lente de aumento naquilo que todo mundo já estava calejado de saber. A arte sensibiliza, ela deixa mais evidente aquilo que o próprio indivíduo já sabe e já retém. A partir dessa sensibilidade, ele adere mais facilmente a aquilo que já conhecia e passa a se cuidar melhor", explicou.