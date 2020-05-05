Crise na pandemia: escola em Cariacica anuncia fechamento e surpreende alunos

O Colégio Cenecista anunciou o fim das aulas por conta da crise financeira causada pela pandemia do coronavírus Crédito: Divulgação/Colégio Cenecista

A diretoria da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), o Colégio Cenecista, em Campo Grande, Cariacica , que possui 75 anos de atuação em vários Estados brasileiros, comunicou nesta última segunda-feira (4) o encerramento total das aulas devido à crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus . O anúncio pegou de surpresa famílias de alunos, que após terem investido em uniformes e materiais, agora precisarão procurar outras escolas.

De acordo com o ofício de comunicado do CNEC, enviado por WhatsApp aos responsáveis pelos alunos às 17 horas de segunda-feira e ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, a suspensão passou a valer no dia do anúncio. A definição foi em decorrência do contexto atual da pandemia, que impactou na gestão financeira da instituição, dificultando a manutenção e a qualidade no atendimento da escola, segundo o comunicado.

"No mercado educacional privado, onde atua a CNEC, a suspensão das aulas presenciais tem fragilizado o relacionamento dos alunos/famílias com as instituições educacionais e, nesse sentido, aumentando expressivamente o número de cancelamentos de matrículas e transferências para a rede pública e os percentuais de inadimplência. Como outras grandes redes, a CNEC, instituição privada, enfrenta situação financeira grave, ao ponto de deflagrar, nesse momento, o encerramento e descredenciamento de dezenas de colégios e faculdades pelo Brasil", informou a instituição, que tem sede em Brasília.

O CNEC finalizou o ofício afirmando que, para viabilizar a recolocação dos alunos em outras instituições educacionais do município, disponibilizou uma relação com contatos de escolas privadas que podem atender as famílias para a continuidade do ano letivo.

"Agradecemos a confiança depositada ao longo dos anos de atuação na região e a compreensão sobre as definições que se fazem necessárias nesse momento", finalizou o comitê gestor da CNEC.

FAMÍLIAS E ALUNOS SURPREENDIDOS

O anúncio pegou de surpresa famílias e alunos. A estudante de enfermagem Gracieli Rosa Bregonci, de 29 anos, é mãe de um aluno, de 9 anos, do Colégio Cenecista de Campo Grande. Ela conta que teve o gasto de R$ 380 apenas com o uniforme do filho, em março deste ano, além do material escolar. Mais do que o prejuízo financeiro, ela se preocupa agora com os danos emocionais que isso pode causar ao filho.

"No dia 19 de março teve a paralisação das aulas presenciais por conta na pandemia. O campus de Campo Grande deu toda assistência, com um plano de estudos em plataforma on-line. Nesta semana o meu filho teria até prova, mas ontem fui surpreendida com essa notícia. A diretora mandou mensagens aos pais dizendo que a escola iria fechar por ordem de sede de Brasilia. Fomos informados que devido à crise causada pela Covid-19, muitos pais deixaram de pagar mensalidade e outros cancelaram matrículas. Fiquei preocupada. Tive gastos, investi no ano letivo, e pensei que a rede estava preparada para enfrentar a crise. Ainda nem conversei com o meu filho porque estou preocupada com o emocional dele", desabafou.

A reportagem entrou em contato com a coordenadoria do Colégio Cenecista de Campo Grande, em Cariacica, que confirmou a veracidade do conteúdo do ofício. Porém, informou que apenas a sede de Brasília poderia falar mais sobre o assunto. A Gazeta entrou em contato com a sede.

A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) informou, por meio de nota, que "a decisão foi tomada depois da realização de uma análise minuciosa de fatores internos e externos que avaliaram o impacto causado pela pandemia de Covid-19, sobretudo, no mercado educacional privado. Tal avaliação demonstrou ser inviável a manutenção do bom atendimento da comunidade local, com a qualidade e eficiência características da marca".