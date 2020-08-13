Asilo dos Idosos de Vitória completa 80 anos de história

Asilo dos Idosos de Vitória está localizado na Ilha de Monte Belo, em Vitória Crédito: Arquivo pessoal

Há 80 anos, o Asilo dos Idosos de Vitória é mais do que uma instituição que presta assistência social às pessoas da terceira idade, ele é lar, que garante dignidade e bem-estar. Localizada no bairro de Monte Belo, na capital do Espírito Santo, a instituição privada e sem fins lucrativos abriga, atualmente, 60 idosos.

A associação surgiu em 1940, no Colégio do Carmo, no Centro de Vitória, com visitas e atendimentos domiciliares. Pouco tempo depois, recebeu a doação do terreno de 10 mil metros na Ilha de Monte Belo, do interventor federal que governava o Espírito Santo à época, Major João Punaro Bley.

O presidente da instituição, João Angelo Baptista, conta que a estrutura foi sendo transformada, aumentando a capacidade de acolhimento ao longo das décadas. "Logo no começo, eram 17 pessoas abrigadas. Hoje podemos instalar até 80 idosos. Com o Estatuto do Idoso, o nome também mudou, de Asilo dos Velhos de Vitória para Asilo dos Idosos de Vitória, explica.

Entre 1940 e 2004, o imóvel sofreu desgastes, passou por reformas de ampliações e adaptações. Hoje tem uma área útil construída de 3.620 m², em conformidade com as normas dos órgãos fiscalizadores e tem condições de abrigar confortavelmente até 80 idosos em regime de internato.

O Asilo dos Idosos de Vitória tem capacidade para abrigar até 80 idosos em regime de internato Crédito: Arquivo pessoal

Com o objetivo principal de assegurar proteção, com assistência social, cultural e material a pessoas carentes com mais de 60 anos, o asilo busca suprir necessidades físicas e emocionais dos moradores, garantindo qualidade de vida.

Segundo Baptista, o asilo presta serviços essenciais para o bem-estar do idoso. Aqui nós oferecemos acolhimento, alojamento confortável, seis refeições diárias, atendimento médico através do SUS pela Prefeitura de Vitória, além de assistência odontológica por meio de um convênio com a Faesa, explica.

Os idosos atendidos contam também com fisioterapia e assistência espiritual, respeitando a opção religiosa de cada um, e ainda participam de atividades como arteterapia, música e alfabetização, por exemplo. Para cuidar e auxiliar os moradores do local nas práticas diárias, o asilo tem uma equipe de cerca de 70 funcionários.

O presidente do instituição reforça que, além de acolher e oferecer um lugar para chamar de lar, o Asilo de Idosos de Vitória resgata à vida daqueles que são vítimas de abandono, desprezo e solidão. São idosos carentes, que não têm condição de sobreviver de forma autônoma e necessitam de muita ajuda. Muitos são deficientes físicos, sofreram violência de rua ou familiar. Com o acolhimento, eles têm a oportunidade de conviver com outras pessoas, em um ambiente sadio, pontua Baptista.

INSTABILIDADE

Com um custo mensal médio de R$ 190 mil para a manutenção dos abrigados, nos últimos anos, a instituição privada sem fins lucrativos tem passado por dificuldades econômicas, apesar de receber ajuda por meio de doações.

Buscando uma forma de unir forças e conseguir fundos para o Asilo dos Idosos, foi criada uma campanha denominada Todo coração precisa de nós. A meta é arrecadar o valor de R$ 300 mil para os custeios dos idosos. Interessados em ajudar podem entrar em contato com a associação. No site da instituição, há mais informações sobre como participar da ação.

Uma iniciativa de A Gazeta também vai auxiliar a instituição. Neste sábado (15), a partir das 13h, será transmitida a premiação do 28º Recall de Marcas Rede Gazeta, um evento totalmente on-line para celebrar as marcas mais lembradas pelos capixabas. A partir das 14h40, na TV Gazeta, vai ao ar o programa especial "Rock da Tarde", parte musical da premiação, que será transmitida para todo o Espírito Santo.

O "Rock da Tarde", uma apresentação exclusiva da Orquestra Camerata Sesi com músicas que marcaram gerações, vai arrecadar recursos para o Asilo dos Idosos de Vitória. Para colaborar com a instituição, basta direcionar a câmera do celular para o QR Code que estará na tela da TV.

Asilo dos Velhos em Vitória