Asilo dos Idosos de Vitória completa 80 anos de história

Há 80 anos, o Asilo dos Idosos de Vitória é mais do que uma instituição que presta assistência social às pessoas da terceira idade, ele é lar, que garante dignidade e bem-estar. Localizada no bairro de Monte Belo, na capital do Espírito Santo, a instituição privada e sem fins lucrativos abriga, atualmente, 60 idosos.
A associação surgiu em 1940, no Colégio do Carmo, no Centro de Vitória, com visitas e atendimentos domiciliares. Pouco tempo depois, recebeu a doação do terreno de 10 mil metros na Ilha de Monte Belo, do interventor federal que governava o Espírito Santo à época, Major João Punaro Bley.
O presidente da instituição, João Angelo Baptista, conta que a estrutura foi sendo transformada, aumentando a capacidade de acolhimento ao longo das décadas. "Logo no começo, eram 17 pessoas abrigadas. Hoje podemos instalar até 80 idosos. Com o Estatuto do Idoso, o nome também mudou, de Asilo dos Velhos de Vitória para Asilo dos Idosos de Vitória, explica.
Entre 1940 e 2004, o imóvel sofreu desgastes, passou por reformas de ampliações e adaptações. Hoje tem uma área útil construída de 3.620 m², em conformidade com as normas dos órgãos fiscalizadores e tem condições de abrigar confortavelmente até 80 idosos em regime de internato.
Com o objetivo principal de assegurar proteção, com assistência social, cultural e material a pessoas carentes com mais de 60 anos, o asilo busca suprir necessidades físicas e emocionais dos moradores, garantindo qualidade de vida.
Segundo Baptista, o asilo presta serviços essenciais para o bem-estar do idoso. Aqui nós oferecemos acolhimento, alojamento confortável, seis refeições diárias, atendimento médico através do SUS pela Prefeitura de Vitória, além de assistência odontológica por meio de um convênio com a Faesa, explica.
Os idosos atendidos contam também com fisioterapia e assistência espiritual, respeitando a opção religiosa de cada um, e ainda participam de atividades como arteterapia, música e alfabetização, por exemplo. Para cuidar e auxiliar os moradores do local nas práticas diárias, o asilo tem uma equipe de cerca de 70 funcionários.
O presidente do instituição reforça que, além de acolher e oferecer um lugar para chamar de lar, o Asilo de Idosos de Vitória resgata à vida daqueles que são vítimas de abandono, desprezo e solidão. São idosos carentes, que não têm condição de sobreviver de forma autônoma e necessitam de muita ajuda. Muitos são deficientes físicos, sofreram violência de rua ou familiar. Com o acolhimento, eles têm a oportunidade de conviver com outras pessoas, em um ambiente sadio, pontua Baptista.
INSTABILIDADE
Com um custo mensal médio de R$ 190 mil para a manutenção dos abrigados, nos últimos anos, a instituição privada sem fins lucrativos tem passado por dificuldades econômicas, apesar de receber ajuda por meio de doações.
Buscando uma forma de unir forças e conseguir fundos para o Asilo dos Idosos, foi criada uma campanha denominada Todo coração precisa de nós. A meta é arrecadar o valor de R$ 300 mil para os custeios dos idosos. Interessados em ajudar podem entrar em contato com a associação. No site da instituição, há mais informações sobre como participar da ação.
Uma iniciativa de A Gazeta também vai auxiliar a instituição. Neste sábado (15), a partir das 13h, será transmitida a premiação do 28º Recall de Marcas Rede Gazeta, um evento totalmente on-line para celebrar as marcas mais lembradas pelos capixabas. A partir das 14h40, na TV Gazeta, vai ao ar o programa especial "Rock da Tarde", parte musical da premiação, que será transmitida para todo o Espírito Santo.
O "Rock da Tarde", uma apresentação exclusiva da Orquestra Camerata Sesi com músicas que marcaram gerações, vai arrecadar recursos para o Asilo dos Idosos de Vitória. Para colaborar com a instituição, basta direcionar a câmera do celular para o QR Code que estará na tela da TV.
Asilo dos Velhos em Vitória
Com informações de Lara Patrocínio.