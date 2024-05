Laudo concluído

Área de praça em Colatina pode ter desmoronado devido a água no solo

Terreno cedeu no bairro Vista da Serra, na madrugada do último dia 12; análise apontou acúmulo de água no solo e é feita investigação para identificar pontos de concentração líquida

A Defesa Civil Estadual concluiu, na última sexta-feira (17), o laudo de vistoria na Avenida Pedra Azul, no bairro Vista da Serra, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, local em que parte de uma praça cedeu. O desmoronamento aconteceu na madrugada do último dia 12. Uma das hipóteses analisadas sobre a causa é de que houve um acúmulo de água no solo. Segundo a prefeitura, está sendo feita uma investigação sobre onde estão os pontos que teriam umidade.

O laudo estabeleceu algumas medidas necessárias para manter a segurança no local. São elas:

Monitoramento do terreno na região onde foram identificadas novas fraturas, ampliando a área do escorregamento;

necessidade de isolamento da área de forma efetiva, devido ao alto índice de acesso de curiosos;

monitoramento da inclinação dos postes de energia e se necessário, acionamento da concessionária;

interdição e desocupação de um imóvel em risco, identificado em campo;

monitoramento de imóveis e terreno do entorno, identificados em campo;

interrupção/fechamento das três canalizações subsuperficiais (boca de lobo);

desvio da água superficial na Av. Pedra Azul;

necessidade de realização de estudos geotécnicos do terreno;

necessidade de projetos de mitigação (drenagem + contenção + etc);

orientação para esclarecimento oficial à população afetada.

Em nota, a Prefeitura de Colatina afirmou que possui estudos preliminares e que tem um projeto de obra de drenagem pluvial elaborado na região, de acordo com ações propostas por um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

A prefeitura informou ainda que o Fundo da Defesa Civil Municipal deve receber R$ 3,7 milhões para obras emergenciais na região. Além das obras feitas pela administração, outras ações devem ser feitas por proprietários dos terrenos particulares do local.

