Dupla de bicicleta atira em grupo na rua e mata homem em Vila Velha

No momento do crime, faltava energia elétrica na região e muitos moradores estavam do lado de fora de casa. Outro homem foi atingido por um disparo na barriga, mas foi socorrido pelo Samu, e um terceiro fugiu sem se ferir

Um morto e outro ferido em João Goulart, Vila Velha. (Paulo Ricardo Sobral)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Três homens conversavam sentados em uma calçada quando outros dois chegaram, de bicicletas, atirando na tarde deste domingo (19), na rua Dom Pedro Primeiro, em João Goulart, Vila Velha. Uma das vítimas morreu no local, a outra foi atingida por um disparo na barriga, mas conseguiu chegar até a casa de parentes, onde foi socorrida pelo Samu, e o terceiro fugiu sem se ferir.

De acordo com apuração do repórter da TV Gazeta Paulo Ricardo Sobral, no momento do crime faltava energia elétrica na rua e muitos moradores estavam do lado de fora de casa. As vítimas — e um outro homem que conseguiu escapar sem nenhum ferimento — estavam conversando sentados em uma calçada quando os dois atiradores chegaram de bicicleta.

Os tiros provocaram pânico e causaram correria em quem estava por perto. A Polícia Militar foi acionada pelo Ciodes e foi até o local. Chegando lá, constatou que um dos homens havia morrido e outro, baleado na barriga. De acordo com o boletim de atendimento do Ciodes, o crime aconteceu perto de uma padaria e de uma distribuidora de bebidas do bairro. Os militares isolaram a área.

Procurada, a Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência estava em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo da vítima fatal será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções", diz o texto.

A Polícia Militar também foi procurada, mas não deu nenhum retorno.

