Três famílias deixam suas casas após desmoronamento de terra em Colatina

Os militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES) já resgataram 281 pessoas no Rio Grande do Sul . Em solo gaúcho desde o último domingo (5), a equipe capixaba foi enviada para auxílio em atividades de resgate em meio às fortes chuvas que atingem a região desde o fim de abril.

Na manhã deste sábado (11), o governador Renato Casagrande (PSB) atualizou as informações sobre a operação de ajuda. “Nossos bombeiros já resgataram 281 pessoas e 78 animais. Duas vítimas foram encontradas com a ajuda das cadelas Brisa e Fênix. Estamos solidários ao povo gaúcho”, escreveu Casagrande no X, antigo Twitter.

A equipe capixaba enviada ao Estado sulista faz parte do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd) e está sob comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, em uma atuação realizada em conjunto com outras corporações. Por conta das previsões de chuva forte para o Estado, os militares se preparam para atuar com a condição climática adversa.