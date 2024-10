Acessibilidade

Aquaviário no ES: rampas de acesso para cadeirantes começam a funcionar

Presidente da Ceturb disse, em entrevista ao Bom Dia ES, que ferramentas de acessibilidade já estão disponíveis em todas as estações do Aquaviário

Segundo presidente da Ceturb, todas as estações já contam com as rampas. (Ramon Porto)

As condições para acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida ao Sistema Aquaviário são uma reivindicação desde a reinauguração, há mais de um ano. No mês passado, uma rampa que liga a estação ao barco começou a ser testada em Porto de Santana, Cariacica, com a promessa de que, em até 30 dias, a estrutura também fosse instalada na Prainha, em Vila Velha, e na Praça do Papa, em Vitória.

O presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb|ES), Marcelo Campos Antunes, disse na manhã desta quinta-feira (9) em entrevista ao Bom dia ES, da TV Gazeta, que agora todas as estações já contam com rampas de acessibilidade para cadeirantes, pessoas mobilidade reduzida e ciclistas.

O presidente da Ceturb|ES explicou que foram feitos testes para que todos os tamanhos de cadeiras de rodas pudessem fazer o acesso às lanchas. "Pedimos que o cadeirante que usa a maior cadeira aqui do estado, um modelo automático, que fizesse a travessia". Além disso, segundo ele, a companhia já pediu aprovação à capitania dos portos para que os espaços para cadeirantes dentro das embarcações fossem ampliados. Atualmente, cada barco tem apenas um espaço.

"As três estações já estão operando para acessibilidade. Apenas vale lembrar que, na Praça do Papa, devido à maré pela passagem dos navios, os cadeirantes vão embarcar quando houver segurança. Nós e a capitania dos portos vamos ficar de olho. Lá tem uma particularidade por ser mar aberto", explicou Marcelo Campos Antunes.

Por fim, o presidente da Ceturb|ES prometeu que as novas estações a serem construídas serão entregues já com ferramentas que possibilitem o acesso de pessoas com mobilidade reduzida desde o início da operação.

