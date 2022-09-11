Aposta do ES ganha prêmio milionário da Lotofácil da Independência

Uma aposta feita no Espírito Santo acertou as 15 dezenas da Lotofácil da Independência e vai receber um prêmio superior a R$ 2 milhões. O sorteio do concurso 2610 foi realizado na noite deste sábado (10), em São Paulo. No geral, 79 apostas atingiram o prêmio máximo (acerto de 15 dezenas) e cada uma leva o prêmio de R$ 2.248.149,10.