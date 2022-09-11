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Aposta do ES ganha prêmio milionário da Lotofácil da Independência

Segundo a Caixa, aposta foi feita em Vitória em um bolão de 40 cotas. Prêmio é de R$ 2.248.148,80
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2022 às 08:55

Publicado em 11 de Setembro de 2022 às 08:55

Uma aposta feita no Espírito Santo acertou as 15 dezenas da Lotofácil da Independência e vai receber um prêmio superior a R$ 2 milhões. O sorteio  do concurso 2610 foi realizado na noite deste sábado (10), em São Paulo. No geral, 79 apostas atingiram o prêmio máximo (acerto de 15 dezenas) e cada uma leva o prêmio de  R$ 2.248.149,10. 
Os números sorteados foram: 01-03-05-07-08-09-10-11-12-15-16-17-20-22-24.
Segundo informações da Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita em Vitória, por meio de um bolão de 40 cotas.
Outras 12.202 apostas tiveram 14 acertos, que receberão um prêmio de R$ 1.118,16. E mais de 378 mil bilhetes registraram 13 acertos, ganhando R$ 25 cada.
O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta segunda-feira (12) e tem prêmio estimado de R$ 1,5 milhão.

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