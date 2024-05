Após vistoria, prefeitura define ações em área que desmoronou em Colatina

Prefeitura disse que algumas das medidas já estão sendo colocadas em prática, mas laudo sobre o que causou o deslizamento ainda não está pronto

Após vistoria feita pela Defesa Civil Estadual na área de uma praça afetada por um desmoronamento de terra no bairro Vista da Serra, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ocorrido na madrugada do último domingo (12), houve a definição de algumas medidas para reduzir o risco de novas ocorrências e proteger os moradores da região.